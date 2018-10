Cospedal recibió en secreto al comisario Villarejo en Génova durante la instrucción del 'caso Gürtel': "No puede trascender"

Publicada el 30/10/2018 a las 08:53 Actualizada el 30/10/2018 a las 10:05

La entonces número dos del PP, recibió en secreto al comisarioel 21 de julio de 2009 en la sede nacional del partido y en plena eclosión del caso Gürtel, según informa este martes Moncloa.com , que ha tenido acceso a las grabaciones del encuentro y que reproduce algunos fragmentos. La secretaria general organizó la cita junto a su marido,, y se preocupó, según reflejan las conversaciones, de que Villarejo entrara en el edificio de la calle Génova de la manera más discreta posible y en un coche oficial del partido.El marido de Cospedal llevaba más de un mes entrevistándose discretamente con Villarejo eny en estas conversaciones López del Hierro "recibía información privilegiada del policía sobre las pesquisas del caso Gürtel y diversos chivatazos, como informa el digital.Así en una charla que tuvo lugar el día antes de la cita, el comisario advirtió al marido de Cospedal de quede las investigaciones del caso Gürtel y de que era preciso tomar muchas precauciones porque su móvil estabaEs en ese encuentro cuando López del Hierro le plantea una reunión inmediata con su esposa. "Lo que quieras. Lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía, de la manera más discreta", responde el policía.Villarejo le cuenta que en ese momento está teniendo reuniones secretas con políticos como, conseller de la Generalitat Valenciana y exdirector general de la Policía, en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte. La entrevista se precipita entonces y queda fijada para el día siguiente. Es el propio López del Hierro quien recoge a Villarejo en la puerta de Torre Europa, donde tiene su despacho privado, y en un coche oficial del PP ambos se dirigen a Génova, donde entran por el garaje.–Villarejo: Puntuales. Prusiano total.–Cospedal: Ya está, perdón.–Villarejo: ¿Qué tal, cómo estás?–Cospedal: Encantada. Muchas gracias, ¿un café o algo?[...]–Cospedal: No, si no hay nadie ahora [en esa planta del edificio], porque como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie.A lo largo del encuentro, Cospedal y Villarejo se exigen reiterada y–Villarejo: […] Por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…–López del Hierro: No hombre, no.–Villarejo: Te hago el matiz.–Cospedal: Haces muy bien en decirlo, pero sí, desde mi punto de vista es igual, no puede trascender.Al final de la reunión, Villarejo insiste:–Villarejo: La discreción es fundamental.–Cospedal: No te preocupes. Nada, por eso ni te preocupes.–Villarejo: La buena suerte, como dicen, en tu casa o en la mía, y tal, nosotros tenemos la excusa absoluta. Ignacio y yo nos conocemos desde hace casi 30 años, mil años. Además hemos hecho maldades y bondades juntos ya se me han olvidado casi todas.–Cospedal: Ya.Por otro lado, según informa El País , que también informa de esa reunión, Cospedal preguntó al policía por algunos de los implicados en la trama, como el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, o algunos dirigentes de la Comunidad de Madrid. El comisario puso énfasis, según el diario, en advertir a Cospedal de que "quienes impulsaban la causa contra el PP eran Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, y el juez Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso".