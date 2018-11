ERC avisa a Sánchez de que ve "imposible" negociar los Presupuestos y JxCat añade: "El plazo se acaba"

Publicada el 02/11/2018 a las 16:42 Actualizada el 02/11/2018 a las 16:43

El vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC,, ha afirmado este viernes que el Gobierno central no ha hecho ningún gesto sobre los presos soberanistas, por lo que ha avisado: "A no gesto ni movimiento por parte del Gobierno,".En declaraciones a los medios este viernes junto al líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, recogidas por Europa Press, Aragonès ha criticado que el presidente Pedro Sánchez "no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy", por lo que asegura que ERC no hará ningún movimiento para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Sobre que la Abogacía del Estado no atribuya a los procesados rebelión , Aragonès ha asegurado que "es un cambio de gradación, pero".El dirigente de ERC ha tachado de farsa el juicio sobre el proceso independentista y ha alertado de que, con esta petición de penas, la justicia española "se confirma como la vergüenza de la Europa democrática"."Cuantos más años de prisión pidan,para culminar nuestros objetivos", ha advertido.JuntsxCat niega ningún "gesto" del GobiernoEl portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha tildado de "salvajada" la petición de penas para los encausados por el proceso independentista y ha afirmado que el Gobierno centralEn declaraciones a los medios este viernes, ha afirmado que este proceso judicial forma parte "de una operación de Estado para silenciar voces, ideologías y pensamientos", pero que no renunciarán al derecho a la autodeterminación ni a la independencia.También ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "una mala réplica del Gobierno de Rajoy" y ha pedido a los partidos de toda España que defienden la democracia queLa diputada de JxCat Gemma Geis ha apuntado que, cuando gobernaba el PP, la acusación de la Abogacía del Estado era de malversación y ahora, con el PSOE, añade sedición:Ha recordado que el presidente Quim Torra puso un ultimátum a Sánchez para hacer un gesto al soberanismo y ha lamentado que la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado evidencian que