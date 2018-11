Publicada el 12/11/2018 a las 13:14 Actualizada el 12/11/2018 a las 14:10

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a. El tribunal declara "responsables contables directos" de los gastos de fondos públicos que generó la mencionada consulta, por lo que deben hacer frente al pago de los 4,9 millones de forma conjunta y solidaria. Fuentes de las defensas han confirmado a Europa Press su intención de recurrir esta sentencia.Los magistrados, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso.El exconsejero de Presidenciadebe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.Por los medios informáticos también debe responder. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de GobernaciónPara los magistrados,, exconsejera de Enseñanza, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria., quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Mediostambién deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGCpor envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidenciapor otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.