Los obispos denuncian una "inquisición laica" contra la Iglesia en España por los casos de abusos sexuales

Publicada el 14/11/2018 a las 18:09 Actualizada el 14/11/2018 a las 18:52

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha denunciado que en España en estos momentos se está produciendo una "inquisición laica" contra la Iglesia católica al ponerse el "foco" en los casos decometidos por miembros de la Iglesia, según informa Europa Press."Estamos trabajando en ello, pero no queremos vernos puestos en un foco de sospecha porque se haya erigido una inquisición laica con unos intereses que no son los de defensa de las víctimas sino de desacreditación de la Iglesia ", ha asegurado Gil Tamayo en una entrevista concedida a Europa Press.Gil Tamayo ha asegurado que están trabajando, a través de la recién creada Comisión que actualizará los protocolos contra los abusos en la Iglesia, para hacer de esta "un lugar seguro para los menores" y ha subrayado que un solo delito de este tipo "ya es relevante" y deben "castigarlo" porque el abuso sexual a un menor por parte de un sacerdote es "un verdadero crimen, un delito grave y un pecado horrendo".Si bien, ha pedido "no criminalizar" a la Iglesia, algo que a su parecer, se está haciendo en estos momentos en España "dirigiendo el foco sobre el clero y extendiendo un manto de sospecha social de manera interesada con toda una estrategia político mediática ".Para el portavoz de los obispos, en lo que se refiere a los abusos sexuales a menores hay que "poner el foco en toda la sociedad" porque aunque la Iglesia católica tiene su "responsabilidad" y "su parte con la gravedad que exigen sus principios", considera que en el ámbito familiar es donde estadísticamente se produce el mayor número de casos".Si bien, ha reconocido que esto no les "exime" de "una responsabilidad" y de un trabajo que deben hacer y ha asegurado que hasta hace poco no han tenido esa "percepción de la gravedad" de estos delitos. "Debemos ir adquiriendo progresivamente una cultura compartida de defensa de los más débiles porque no la ha tenido la sociedad española y nosotros también, como partícipes de esa sociedad, no hemos tenido esa cultura compartida de defensa de la infancia y de percepción de la gravedad de esos delitos", ha señalado.Además, el portavoz de los obispos ha pedido que los delitos sexuales a menores, al igual que ocurre en la Iglesia católica. "Hay que destacar que la Iglesia es la que mantiene la no prescriptibilidad de esos delitos, en cambio el Estado sí; pediríamos que en este sentido todos fuésemos corresponsables en la solución, mediante medidas legislativas", ha agregado."¿Por qué nadie va contra el Estado por la prescripción de esos delitos? ¿Por qué la focalización en la Iglesia? Somos conscientes, pero no somos los únicos, luego hay otra. Los primeros interesados en que no haya ningún caso somos nosotros, y ya un solo caso nos provoca dolor y vergüenza", ha apostillado.