Rivera a los andaluces: "No me sirve quitar a los de los 'ERE' para poner a los de la Gürtel"

Publicada el 17/11/2018 a las 14:16 Actualizada el 17/11/2018 a las 16:11

@Albert_Rivera "Sánchez y Casado se pelean en público, pero en privado negocian para repartirse la Justicia; son el dúo Pimpinela. Es una vergüenza que eso pase en España" #AhoraSiSevilla pic.twitter.com/3PW8OHXdU5 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de noviembre de 2018

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera , ha señalado este sábado que Andalucía necesita regeneración para acabar "con los enchufados" y, según informa Europa Press, ha advertido de que, "para acabar con la red de los ERE, no tiene que venir la red de la Gürtel", en referencia a los casos de corrupción investigados en el PSOE y en el PP , por lo que ha pedido "no conformarse" y aspirar a un proyecto "ambicioso" como es Ciudadanos Así lo ha destacado en un acto de campaña en el Muelle de las Delicias de Sevilla, junto al Acuario, que ha comenzado a las 12 horas, acompañado por la portavoz de la Ejecutiva nacional de Cs, Inés Arrimadas , el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín , y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda Rivera ha definido a Ciudadanos como "un proyecto nuevo", con "una ética pública nueva". "No me sirve quitar a los de los ERE para poner a los de la Gürtel" porque. Así, ha considerado que "Andalucía será el inicio del cambio en toda España", con un cambio "tranquilo".