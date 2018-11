Publicada el 20/11/2018 a las 13:19 Actualizada el 20/11/2018 a las 15:03

Cosidó continúa como portavoz

El líder del PP,, marcó distancias este martes con los polémicos mensajes del portavoz del PP en el Senado,horas después de que saltase por los aires el pacto entre su partido y Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado negó que la ruptura del pacto tenga que ver con los WhatsApp de Cosidó, conocidosdePero evitó respaldarlo de forma expresa. Optó por culpar en exclusiva al Gobierno, reservando gran parte de la munición contra la ministra. Lo hizo en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja.o que se haya podido interpretar no es la verdad ni es la razón que la dirección nacional, que este grupo parlamentario respalda, ha tenido. Las únicas motivaciones son estas [la actuación del Gobierno] y cualquier otra que se haya publicado cuenta con mi rechazo y desde luego haremos todos lo posible, añadió el líder de los conservadores desvinculando los mensajes de texto de Cosidó de la anunciada ruptura del pacto."Creo que acertamos al romper una negociación con aquellos, añadió Casado.Casado avanzó que su grupo parlamentario propondrá una reforma del sistema de elecciónpretende retirar la iniciativa de propuesta de vocales cuya votación está prevista en el Congreso.El líder de los conservadores mostró su voluntad de "contactar con el resto de partidos" para romper el bloqueo, pero no ocultó que se trata de una tarea compleja.Casado acudió a esta reunión plenaria delen el Congreso de los Diputados horas después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Marchena , anunciase que renuncia a presidir el órgano de gobierno de los jueces con una defensa de su independencia y desligándose del acuerdo político entre PSOE La reacción del PP ha sido culpar al Gobierno de la ruptura del pacto y señalar que el PSOE no podrá volver a negociar con ellos mientras no dimita o sea cesada la ministra de Justicia Dolores Delgado . Obviando, pues, que Marchena emite el comunicado sólo un día después de que viese la luz un WhatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, enviado a los senadores de su grupo, en el que defiende que su partido ha salido ganandoEn su intervención, el presidente del PP destacóQue lo saludó por vez primera el 12 de octubre en el Palacio Real, presentado por tres periodistas. Y que desde esa fecha no habían vuelto a hablar.Casado mantuvo que el PP no va a permitir que la irresponsabilidad del Gobierno menoscabe los principios e intente trasladar una imagen de la Justicia que se aparte de la independencia y la separación de poderes, de ahí su decisión de romper el pacto.Mientras Cosidó se agarra a su puesto de portavoz asegurando que cuenta con el apoyo del líder de su formación, todos los partidos le culpan del fracaso del pacto. Esta misma tarde, será él el encargado de preguntar al presidente del Gobierno en la sesión de control el Ejecutivo en el Senado.Con este distanciamiento de la dirección nacional del partido, Génova deja la pelota en el tejado de Cosidó. El portavoz de los conservadores en el Senado está siendo testigo de cómo la cúpula del PP evita respaldarle en público. En el caso que culminó con la dimisión de Cospedal, la dirección nacional siguió el mismo patrón de actuación.Además, Casado instó a Sánchez a "no jugar más al juego de plazos" y a convocar elecciones de inmediato:"El Gobierno no puede tener a cuatro ministros y a una secretaria de Estado en términos de cese, según el baremo de cese que Sánchez exigía a los demás", añadió.