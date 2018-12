Ábalos deja abierta la puerta a la renuncia de Díaz: “No hay que anticipar nada en un proceso que se presume muy abierto”

Publicada el 03/12/2018 a las 14:12 Actualizada el 03/12/2018 a las 15:04

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos,al frente del PSOE andaluz y de su proyecto para gobernar la comunidad. “Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político“, señaló, y “los compañeros de Andalucía son suficientemente inteligentes para llevar a cabo su proceso”. En cualquier caso, añadió,en un proceso que se presume muy abierto y que tiene que ver con la gobernabilidad. A ver si es posible un programa común” liderado por los socialistas y que excluya a Vox.El PSOE busca, en cualquier vaso, una solución liderada por los socialistas, lo que descarta el ofrecimiento del partido de Albert Rivera para asumir la Presidencia. “Vamos a seguir insistiendo en lo que nos corresponde:Ciudadanos lo fue en Cataluña y renunció a liderar”.Para conseguirlo, la dirección nacional de los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza,que, bajo su liderazgo, impida que la extrema derecha pueda condicionar el Gobierno andaluz.Ábalos defendió quecomo fuerza más votada. “Con ese resultado va a ejercer su responsabilidad” para “liderar la solución de gobernabilidad que Andalucía merece y necesita”.Además, la dirección federal, que se reunirá este martes, “se va a comprometer e implicar absolutamente en este proceso para dar seguridad a los andaluces en el plano institucional”. Sánchez y los suyos se sumarán a la reflexión anunciada por la Ejecutiva andaluza . “en ese proceso de reflexión contribuyendo ade tal modo que en toda España tengamos claro cuál es el proyecto regenerador y europeísta que defendemos”.Ábalos adelantó que el PSOE abrirá una ronda de contactos con otras fuerzas para conocer qué proyecto defienden en Andalucía. Y, en ese contexto, “queremos dirigirnos especialmente a Ciudadanos para saberEsa es una decisión que les corresponde”. El PP, en cambio, “está muy a gusto con seguir adelante a remolque de la extrema derecha y no le importa tener un papel subsidiario”, indicó Ábalos.El número tres del PSOE dio por descartadon España al asegurar que el Gobierno no se plantea esa cuestión y poner el énfasis en los proyectos pendientes. “Vamos a seguir insistiendo en la agenda social”, subrayó. Lo ocurrido el domingo, explicó, no produce “debilidad” al PSOE y al Gobierno sino que le sirve “de inventivo” para sacar adelante sus iniciativas. “Queremos haceral optar por posiciones extremas. Ha habido voto radical de descontento por parte de los más afectados por la crisis”. Y “a ellos nos queremos dirigir: el Gobierno va a impulsar políticas que compensen a los sectores más vulnerables” y “más afectados por la crisis”.