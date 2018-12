Publicada el 05/12/2018 a las 12:27 Actualizada el 05/12/2018 a las 13:17

Un pacto sin el PP ni Vox

Pide 'una derecha con responsabilidad de Estado'

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía,, ha descartado este miércoles dar un paso atrás tras los resultados cosechados en las elecciones andaluzas por la confluencia —que ha obtenido 17 escaños frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en los pasados comicios—, a la par queAsí se ha pronunciado Rodríguez después de que el secretario general de Podemos,, haya animado a Cs a romper con PP y Vox y poner sobre la mesa. En ese caso, el voto de Adelante Andalucía sería clave para que el partido naranja pudiera gobernar. "Es un escenario ficticio,, no se va a plantear", ha afirmado la dirigente andaluza del partido morado, que ha asegurado que Adelante seguirá siendo "dique de contención" de las derechas, como ha defendido a lo largo de toda la campaña, y toda vez que entiende que Cs, en cuestiones económicas y en la defensa de la autonomía andaluza, se ha posicionado "a la derecha del PP".Rodríguez también ha revelado quela ha llamado esta mañana, en el queentre ambas tras las elecciones, si bien no han concretado ninguna reunión y la dirigente de Podemos le ha trasladado que Adelante "no es concluyente" para la investidura y que si logra más apoyos, "que los vaya buscando" antes de intentar el respaldo de la confluencia., ha explicado para apuntar que no serán "parte de la estrategia de ninguno de los tres para conseguir apoyos".El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había animado a Ciudadanos aen Andalucía y poner sobre la mesa una opción alternativa que pase por un pacto con el PSOE. En ese caso hipotético, no descartó que su formación pudiera estudiar la posibilidad de, y evitar que la "extrema derecha" llegue a la Junta. "Que ponga esa opción encima de la mesa. Lo que pasa es que yo. Lo que están haciendo ya es negociar con el PP quién es el presidente, quién el vicepresidente y cómo se negocia con Vox", ha afirmado Iglesias en una entrevista en TVE De este modo, el líder del partido morado ha asegurado que, a su juicio, ahora mismo, pero no ha descartado que, en el caso de que decidieran explorar otra vía con el PSOE, su coalición Adelante Andalucía haga posible esa opción. "Eso lo tienen que decidir los compañeros en Andalucía pero esa hipótesis no la ha puesto encima de la mesa nadie. Ciudadanos tienen decidido que van a gobernar con el PP", ha apostillado después Iglesias, señalado que la decisión le corresponde, en todo caso, a su organización en Andalucía.No obstante, a continuación ha señalado quey que realmente "haya fuerzas que estén dispuestas a hacer un planteamiento distinto". "Pero creo que eso hoy en día es política ficción. Ciudadanos ha decidido unir su futuro a una fuerza de ultraderecha como es Vox y al PP", ha enfatizado."Ojalá nuestra democracia contara conque asumiera que la justicia social y la defensa de la gente puede ser un consenso. Vamos a celebrar los. Lo que está planteando el PP y Ciudadanos va contra los valores de nuestros padres y abuelos que trajeron la democracia a este país", ha criticado. Por otra parte, Iglesias ha reconocido quey en los resultados, aunque no ha concretado de qué manera. "Creo que sí, es evidente. Ha ocurrido algo que genera muchos peligros, que es que PP y Ciudadanos han hecho que una corriente tradicional del PP se normalice,", ha denunciado.Preguntado en concreto sobre los erres que ha cometido su formación para, ha señalado que, "en una situación en la que se ha impuesto que el patriotismo tiene que ver con el tamaño de la bandera", tendrían que haber sabido "explicar mucho mejor que el patriotismo tiene que ver con las cosas de comer y los servicios públicos". "Creo que vamos a tener que explicar mejor que España tiene que mirar al futuro y que eso implica", ha apostillado, para añadir que, en todo caso, ahora tiene que hacer estudios para mejorar y ser "autocríticos", y "salir a ganar las próximas generales".