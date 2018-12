Lambán se suma a Page y no descarta una futura ilegalización de partidos independentistas

Publicada el 13/12/2018 a las 11:15 Actualizada el 13/12/2018 a las 11:33

Control de los Mossos

"Los barones del PSOE preocupados"

El presidente de Aragón, Javier Lambán , ha asegurado este jueves queen Cataluña y, de esta manera, se suma al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page , que ayer se manifestó en esta línea. "La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos", ha destacado.Así lo ha expresado Lambán en una entrevista en la Cadena COPE , recogida por Europa Press, en la que se ha alineado con el también dirigente socialista, Emiliano García Page, que señaló este miércoles que no era descartable la ilegalización de partidos independentistas catalanes en un futuro."No hay que descartar nada, aunque es obvio que hay leyes que regulan lo que tienen que ver con los partidos, alguna vez se han aplicado en el País Vasco y en un momento determinado", ha recalcado el presidente de Aragón.Lambán ha admitido que "no comparte del todo" el optimismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , con respecto a Cataluña. "Soy pesimista, pienso que a no mucho tardar no le va a quedar más remedio queen materia de orden público en Cataluña", ha subrayado.A su juicio, el Estado ha hecho en los últimos años "dejación de funciones" en la comunidad catalana y considera que el Govern de la Generalitat ha ido ocupando todos estos espacios. "El Estado ha de volver a Cataluña con todas las consecuencias, de la misma manera que está presente, por ejemplo, en Aragón. Y eso trasciende a", ha agregado.Preguntado por si los dirigentes autonómicos socialistas "andan revueltos" tras el mal resultado del PSOE en las elecciones andaluzas, Lambán ha señalado que, más que revueltos, se encuentran "preocupados" ante, lo que considera que es,"Cada comunidad autónoma tiene su propia dinámica electoral. Los comportamientos electorales tendrán unas razones diferentes en cada región. La propia Susana Díaz ha hecho referencia a lo que podría haber afectado a las elecciones andaluzas. Cataluña es una de ellas. Sobre cualquier decisión, va a sobrevolar de manera inevitable", ha sentenciado.