El chef Pepe Solla, acosado en redes por anunciar así su restaurante en Instagram: "Espacio libre de violencia de género... y de Vox"

Publicada el 07/01/2019 a las 16:24 Actualizada el 07/01/2019 a las 17:18

El chef gallego, poseedor de una Estrella Michelin por su restaurante en Poio (Pontevedra), se ha enfrentado durante los últimos días a un aluvión de críticas desde sectores de la extremaderecha en redes sociales. El problema se inició cuando el pasado 3 de enero compartió en su cuenta personal de Instagram una publicación del perfil de su local en la que se podía leer, cartel que cuelga en cientos de comercios e instituciones, incluido el del propio cocinero. A este lema, alguien añadióde forma manuscrita.Dos días después, y usando la misma vía, el cocinero pontevedrés compartió otra imagen de unos comentarios de Twitter en los que. "No hace falta decir nada más, y me temo que no serán los últimos...", aseguraba Solla en Instagram acompañado de una captura de dos mensajes en los que se podía leer: "Ojito a la Estrella Michelin, patético", una publicación que fue respondida por otro usuario de la red social de microblogging con un "pues ya no voy. Voy a joderles un rato en Tripadvisor".Y no fue el único que tomó esta vía. Según explica Faro de Vigo , Solla ha tenido que ponerse en contacto con la conocida página web que recoge opiniones sobre servicios del sector turístico y hotelero de todo el mundo para solicitarle que. "Estas cosas pasan. Uno siempre asume que pueden ocurrir, pero nunca imaginé que pudiesen llegar tan allá", confiesa al periódico gallego el chef.Así, entre el 4 y el 5 de enero, el perfil del restaurante en este foro acumularon opiniones pésimas o deficientes, algunas sin ninguna relación con la gastronomía. Es más, el propio Solla recordaba que el primer servicio del año fue la víspera de Reyes, es decir, que. "Parece que solo sirven comida a personas de una ideología según su dueño" o "Seguramente con los precios populares que hay en este restaurante la mayoría de los clientes serán podemitas, ocupas, perroflautas (seguro que hay un espacio y menú para los canes) o de izquierdas", fueron algunos de los comentarios, según recoge La Voz de Galicia "Yo no cuestiono para nada a Tripadvisor, porque yo mismo la uso, pero a veces hay gente que hace un mal uso de ella", reconoce el chef a Faro de Vigo. Desde esta web ya le han trasladado al chef que