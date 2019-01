Susana Díaz renuncia a presentarse a la investidura y liderará la oposición

Publicada el 10/01/2019 a las 10:59 Actualizada el 10/01/2019 a las 11:31

El PSOE-A no ha propuesto finalmente lade la Junta en funciones, Susana Díaz , de cara al pleno de investidura que se celebrará la próxima semana, tras conocerse ayer que el candidato del PP-A, Juanma Moreno , obtendría la mayoría absoluta en primera votación en virtud de los acuerdos firmados por su partido con Ciudadanos (Cs) y Vox . PSOE-A ha querido dejar claro que Susana Díaz ejercerá elAsí lo ha anunciado este jueves el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, en comparecencia ante los medios de comunicación tras haber mantenido el preceptivo encuentro con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, con motivo de la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de cara a ese debate de investidura.Jiménez, que ha acudido a la reunión con Bosquet junto al secretario de Organización del PSOE-A y diputado autonómico, Juan Cornejo, ha indicado que será Susana Díaz la que intervenga en el. Ha garantizado que el PSOE-A ejercerá una, en defensa del interés general de Andalucía y "muy vigilante" en defensa de nuestro Estatuto de Autonomía y autogobierno, liderada por Díaz.El portavoz socialista ha señalado que son conscientes de que los acuerdos que ayer firmó el PP con Ciudadanos y Vox otorgan a un candidato, el popular Juanma Moreno, "la posibilidad de obtener lade los votos del Pleno del Parlamento en primera votación". "Parece que está despejado el proceso de investidura con los pactos que en sucesivas mesas cerró ayer el candidato del PP-A, planteando claramente que habría una mayoría, que se conforma con la extrema derecha, en el Parlamento para acceder a la investidura", ha apuntado."En ese escenario con un candidato con mayoría absoluta", según ha agregado Mario Jiménez, quien ha apuntado que, evidentemente, si finalmente no se produjera la materialización, en la votación ante el Pleno, de lo que esos tres partidos firmaron ayer, "teniendo en cuenta los actores y los personajes", con posiciones que cambiaban "aproximadamente en 24 horas", el PSOE-A ejercería su responsabilidad y se plantearía presentar la candidatura de Susana Díaz a la investidura, que es la que ganó las elecciones el pasado 2 de diciembre.Ha indicado que, por ejemplo, Vox firmó una cosa con el PP y, "a los 30 segundos estaba colgando en su página web un documento que venía a desdecir absolutamente lo firmado con Moreno": "Por tantoque no sabemos si se va a extender también al Pleno de investidura".Para Jiménez, ayer vimos como se concretó eseen los próximos años y que no se decide ya en esta tierra, sino que lo deciden unos señores "en reuniones secretas en Madrid". "Esto es un retroceso en términos de gobierno intolerable y nos retrotrae a las fechas previas al 28 de febrero cuando la derecha pretendió hurtar el autogobierno y el acceso a la autonomía plena a nuestra comunidad", ha apuntado.Ha recalcado que los acuerdos firmados por el PP-A con Cs y Vox constituyen unas bases políticas que van a significar un "de nuestra autonomía y un ataque muy importante al Estatuto y a los derechos y libertades de los andaluces".Asimismo, ha denunciado que el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín , pretendió ayer "mentir" a los andaluces diciendo que Vox no condicionaría el pacto de su partido con el PP-A ni alteraría las medidas políticas ni la estructura de gobierno, mientras que Moreno "lo desautorizó" claramente comprometiéndose con Vox a la creación de una consejería de Familia. "Moreno cierra el primer elemento de la estructura de su gobierno con Vox, dejando claro que lo que se ha cerrado con", ha apuntado el portavoz socialista.Para Mario Jiménez, esas tres formaciones se han situado ya claramente en el espectro de lay todas las decisiones que se tomen en el Parlamento van a estar, que no ha renunciado a ninguno de sus planteamientos "antidemocráticos y anticonstitucionales".