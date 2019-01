El Ayuntamiento de Barcelona crea el primer dentista municipal abierto a toda la población

Publicada el 11/01/2019 a las 09:04 Actualizada el 11/01/2019 a las 10:33

30 euros por una higiene

Barcelona, la ciudad con los precios más elevados

Se votará en el pleno en marzo

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para crear elcon el objetivo de ofrecer un servicio de odontología con precios ajustados a los costes --un 40% inferiores a los actuales--, que atienda a 36.000 personas al año y que entre en funcionamiento en el plazo de un año.En una rueda de prensa este jueves, la alcaldesa, Ada Colau , ha explicado que la iniciativa acompaña a la que se presentó en noviembre, pero la novedad es que esta estará, aunque el objetivo es llegar "alque no se puede permitir pagar el dentista".La comisionada de Salud, Gemma Tarafa, ha explicado que el primer centro tendrá, y que la intención es que se instale en Sant Andreu, Sant Martí o Nou Barris, "barrios donde abunda más la gente que no se puede pagar el dentista", y un año tras haberla puesto en funcionamiento, se ampliarán ocho butacas más en otro centro.El dentista municipal ofrecerá extracciones, periodoncias, higienes dentales, obturaciones, endodoncias, prótesis amovibles y fijas, férulas, implantes y ortodoncias, y las tarifas oscilarán entre los 55 euros por una obturación, 160 para una endodoncia y 30 para una higiene, precios, ha asegurado Tarafa, que no impedirán que el servicio tengaCon la iniciativa, el Ayuntamiento espera combatir losel acceso al dentista: la limitada cobertura pública existente, las desigualdades en la utilización de servicios y las disfunciones en la oferta privada que los mismos colegios profesionales han denunciado reiteradamente.Aunque el Gobierno municipal contempló la posibilidad de ampliar la oferta actual de servicios gratuitos de odontología social o ofrecer subvenciones a los colectivos con menos recursos económicos, ha apostado por una iniciativa, que se materializará en una empresa ya existente 100% municipal, Barcelona de Serveis Municipals (BSM).Tarafa ha querido destacar que el servicio no haráa los otros dentistas, ya que el precio será de mercado pero ajustado --no habrá beneficios--, no habrán subvenciones y además ha recordado: "Entramos con una cuota de mercado pequeña".La última encuesta de Salud de Barcelona apunta que elde la ciudad no ha visitado el dentista en el último año,que sí lo ha hecho, y, en función de la renta disponible, destaca que el 52% de las personas de clase social más favorecida sí que la han visitado, frente al, ha detallado el consistorio.Asimismo los indicadores sobre la cobertura odontológica de la población rezan que en Cataluñade las visitas odontológicas se hace dentro de la cobertura de la sanidad pública, mientras que otro informe, de Facua-Consumidores en Acción, muestra que Barcelona es una de las ciudades del Estado con losUna vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno municipal necesita ser aprobada en la comisión de Derechos Sociales que se celebrará el 15 de enero, para que luego sea sometida a exposición pública, se respondan las alegaciones, y se apruebe deTarafa ha avanzado que la respuesta de los otros grupos municipales esde momento, y ha abogado porque sea "un proyecto de ciudad" en el que deben ir de la mano.Pasados seis meses de la puesta en marcha de la iniciativa harán unay mirarán si se está llegando a la población para la que está pensada, o si bien es necesario poner alguna restricción para priorizar que el 12% pueda acceder al servicio.El consistorio ha recordado que puso en marcha el verano pasado unpara personas en situación de vulnerabilidad que prevé tratar a 2.000 personas al año.En esta línea, ha apunta que la nueva iniciativa "va más allá", ya que consideran que el servicio que iniciaron queda lejos de resolver elen un amplio sector de la población barcelonesa.