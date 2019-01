El TS solicita 12.000 euros a IU y al PCE para poder ejercer la acusación particular en la querella contra Juan Carlos I

Publicada el 17/01/2019 a las 13:35 Actualizada el 17/01/2019 a las 14:03

Más de un mes y medio después de haberla presentado, IU y el PCE todavía no saben si el Tribunal Supremo admite o no a trámite la querella que, junto a la asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (Fai-Rade), interpusieronrealizados durante años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la que fuera su antigua amiga "entrañable". El Alto Tribunal todavía no lo ha decidido porque, según se conoció este jueves, impuso unaLa querella, dirigida además contra otras siete personas, se sostiene sobre la reunión que Zu Sayn-Wittgenstein mantuvo en 2015 con el empresario Juan Villalonga y con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –ahora encarcelado–, un encuentro que fue grabado de forma subrepticia por el policía y cuyos audios fueron publicados el pasado mes de julio. Durante aquella cita, la consultora alemana aseveró que el rey emérito teníaa nombre de su primo Álvaro de Orleans y del abogado suizo Dante Canónica. Además, aseguró que, que el rey emérito–una operación en la que también situó al empresario Juan Miguel Villar Mir– y que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, la había amenazado de muerte.Por ello, en el texto se imputan. Entre ellos, los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares."La decisión que deben tomar a partir de hora los/as cinco magistrados/as del Tribunal Supremo dentro de esta causa especial va a coincidir en el tiempo con otras actuaciones judiciales ya en marcha, entre ellas lapor las obras de construcción del trazado del AVE a La Meca", informó IU en una nota de prensa hecha pública este jueves.