Aznar elogia a Casado, obvia a Rajoy y pide "desde ahora" el voto para el PP

Publicada el 19/01/2019 a las 10:32 Actualizada el 19/01/2019 a las 14:39

Llamada a la unidad

Casado se queda sin una foto a tres

El expresidente del Gobiernoinauguró este sábado en la segunda jornada de la convención del PP una nueva forma de ser expresidente de los conservadores. O, al menos, un estilo que no se le recuerda en los últimos años, cuando cada intervención en un acto de partido, con Mariano Rajoy al frente, suponía una bronca a los suyos.A Aznar, el PP de Casado, que fue estrecho colaborador suyo en Faes, le gusta. Le hace sentirse cómodo. Y no lo disimuló. Sin una sola mención a Rajoy, el hombre al que escogió para liderar el partido,y sabemos que no dará un paso atrás", dijo. "Cada vez más españoles van a reconocer en Pablo Casado la mejor razón para encontrar de nuevo su sitio en esta gran casa común asentada sobre España y la libertad", añadió. Después coronaría la intervención calificándolo de"No sólo tenemos un gran presidente del PP. Tenemos un gran líder. Y un gran líder sin tutelas ni tutías —rememorando a—. Un líder como un castillo", subrayó. Y es que para Aznar, que suele rehuir de la adulación, Casado,que él mismo. Un don que ha de acoplar a un escenario muy adverso. "Pablo: ninguno de tus antecesores lo tuvimos tan difícil y mira que fáciles las cosas no han sido casi nunca para el PP", le dijo [consulta aquí su intervención] Para el expresidente,. Y ha de responderse a ello "con los votos”."Los votos que España necesita para responder a este desafío son los votos que deben ir al PPdijo. Después sonaron los aplausos. No debería ser noticia que un expresidente del PP pida el voto para el PP. Pero en el caso de Aznar lo es. Él mismo lo quiso dejar claro antes de decir estas palabras con unEn julio, en pleno proceso de primarias para elegir al sucesor de Rajoy, llegó a decir que no recordaba si estaba al tanto del pago de las cuotas de militante.Aznar piensa, a diferencia de otros sectores del PP, que Casado ha hecho un ejercicio de integración. "Este partido se ha forjado en momentos muy difíciles pero no se ha construido sobre la derrota de nadie. Y si alguna vez, alguien ha tenido la tentación de actuar de otra manera, el resultado ha sido el error y el fracaso. Nada que merezca la pena se puede construir contando derrotados sino contando amigos y aliados.manifestó.En una semana en la que el PP ha logrado sumar la Junta de Andalucía a sus gobiernos autonómicos, el expresidente defendió que el PP "es el seguro del cambio". "Sólo el PP y un PP fuerte garantiza el cambio.valoró.Pero no quiso demonizar a Vox. Y pidió al PP escuchar a quienes, "en tiempos inciertos, creen en su país y confían en su capacidad. Hombres y mujeres que contribuyen con su trabajo y sus impuestos; que se esfuerzan por llevar adelante su proyecto personal y familiar; ciudadanos que todos los días escriben la historia que importa en una Nación, la historia que importa de España"."A todos ellos los tenemos que escuchar. Con atención, con humildad, con respeto. Estoy seguro que nos dicen cosas que necesitamos oír, aunque algunas no nos gusten. Es más, tenemos que escuchar, sobre todo, esas. Porque sólo si los escuchamos podremos hacer las cosas mejor.sentenció.Aznar defendió que los socialistas destituyeron a su secretario general "porque según decían ellos -insisto, lo decían ellos- su secretario general buscaba pactos. Este mismo ánimo, dijo, debe animar al PP a echar a Pedro Sánchez del Gobierno."Por las mismas razones que los socialistas lo hicieron, exactamente por las mismas razones, hoy, aquel secretario general tiene que ser destituido democráticamente por los ciudadanos en las urnas., afirmó.La dirección del Partido Popular intentó que Aznar y Rajoy compartieran jornada. Para Pablo Casado habría sido bueno lograr la foto con sus dos antecesores. Pero las diferencias entre ambos expresidentes del PP y del GobiernoPero quedaron otras fotos que no hay que despreciar. La de José María Aznar sentado en primera fila de un acto del PP tiene mucho mensaje dey de la nueva etapa que se abrió tras la llegada de Pablo Casado a su Presidencia tras el congreso extraordinario de finales del pasado julio.decidió romper con el PP de Rajoy en diciembre de 2016, renunciando a seguir ostentando la presidencia de honor. Meses antes, en octubre,, su fundación, también rompía lazos con el PP.Ahora, tras la llegada de Casado, ha decidido hacer borrón y cuenta nueva. Fue uno de los primeros en acudir al despacho de Génova del nuevo líder después de que este venciera aen el congreso. Y no ha ocultado que con este PP sí se siente cómodo.De hecho, en una clara crítica al legado de Rajoy no ha desaprovechado la oportunidad que le ha dado la promoción de su último libro para lamentar haber dejado a Rajoy ely que Casado haya heredado este espacio ideológico partido en tres.Un día antes, Rajoy había ocupado el mismo escenario. Pero con un formato diferente. Escogió una especie de conversación con su amiga, presidenta del Congreso A Aznar, que optó por el formato discurso, le presentó, secretario general del PP Europeo. López-Istúriz hizo un repaso de los gobiernos de Aznar, que supusieronde España. "Trabajo, responsabilidad y liderazgo" esa es, según el número dos del PPE, la receta de Aznar. Un hombre, con