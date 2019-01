Publicada el 25/01/2019 a las 12:10 Actualizada el 25/01/2019 a las 13:51

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han acordado un, que entre otras medidas, incluye la sustitución de la precontratación temporal —solicitar el servicio con un tiempo de antelación—, por la espacial, que establece una distancia entre el vehículo que se pide y el cliente. Lo han anunciado este viernes de manera conjunta el presidente de la Comunidad de Madrid,, y la alcaldesa de la capital,, en declaraciones a los medios de comunicación, el stand de Madrid en Fitur.Se trata de unque se cerrará en las próximas horas, que se trasladará posteriormente a los taxistas y a las asociaciones de VTC, y que salió de una reunión en el día de ayer entre los técnicos del Gobierno regional y del Consistorio, según ha explicado el presidente autonómico. Con él se eliminaría la precontratación temporal, sobre la que había "un desacuerdo absoluto y que podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal y como ha advertido la", y se introduciría "algo nuevo que puede ser válido para todos". "Lo importante es que hay un texto de consenso en lo conceptual y cuando uno tiene el concepto luego perfilar y detallar es mucho más sencillo", ha remarcado.La asamblea de taxistas reunida esta mañana en las inmediaciones de Ifemade momento pese al preacuerdo alcanzado entre Comunidad y Ayuntamiento de la capital para regularizar las VTC, con, entre otras cuestiones, precontratación espacial en lugar de temporal., ha asegurado el presidente de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, en la asamblea de los taxistas concentrados frente a Ifema convocada tras conocer que ambas administraciones habían consensuado un borrador de propuesta con distintos puntos.La asamblea de los taxistasy de momento no se plantean desconvocar. "No podemos hablar porque desconocemos ese borrador y esa reunión [...] no tenemos ni día ni hora ni lugar", ha asegurado Fúnez, que también ha indicado que. "Vamos a esperar a que nos den una propuesta y se sienten los abogados", ha concluido, mientras la asamblea coreaba "Garrido dimisión". Esta tarde está programada una nueva asamblea.Fúnez ha asegurado este viernes que quieren dar una imagen depese a que "desde arriba", en referencia a las administraciones, se esté "buscando" lo contrario. Lo ha hecho ante el cordón policial situado en la avenida Capital de España, donde se ha quejado de que los agentes instalados en la zona de la Unidad de Intervención Policial (UIP),en la gasolinera que hay en la zona. Precisamente, en este punto se vivieron este jueves momentos de tensión entre un grupo de taxistas y los agentes de Policía desplegados en la zona, tras varias cargas y forcejeos. El incidente se saldó con un detenido y una docena de heridos, entre policías y manifestantes, por contusiones y cortes en las manos."Desde arribaque no han tenido hasta ahora", ha asegurado el portavoz, quien ha señalado que su postura es de "violencia cero" y que prueba de ello es que este sábado acudirán con sus mujeres e hijos a comer paella. "No queremos problemas", ha asegurado, para pedir, a continuación a los compañeros que se alejen de "dar las imágenes que buscan con detenidos o palos" para dar a entender "que el sector del taxi sea conflictivo". "Los hijos de los taxistas están siendo acosados en los colegios por ello", ha lamentado. Por otro lado, Fúnez ha criticado la "actitud" del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y ha asegurado que los "únicos energúmenos son los políticos corruptos que se han ido por la puerta giratoria". "Es una pena que", ha continuado y ha cargado contra la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid,, por "demostrar su ausencia de conocimiento". "Gonzalo, está usted a dedo, porque así son los cargos del PP", ha dicho de ella.En la línea pacífica va la opinión del líder de Élite Taxi en Barcelona,, que ha defendido este viernes en Madrid que el colectivo en la capitaly aparte sus protestas de la "violencia" con el fin de lograr un acuerdo "incluso mejor" que el conseguido en Cataluña.'Tito' Álvarez llegó el jueves a Madrid tras cerrar las negociaciones con el Gobierno catalán y fuepor los taxistas de la capital, con aplausos y vítores de los concentrados en Ifema desde el pasado lunes, en el marco de las protestas del sector por la regulación de l os Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).