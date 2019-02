España recibió en 2018 más de 54.000 solicitudes de asilo y solo concedió el 24%

Publicada el 12/02/2019 a las 12:03 Actualizada el 12/02/2019 a las 13:05

Venezuela, el primer país de origen de los solicitantes de asilo

Nuevos obstáculos

info Libre

España ha vuelto a batir un récord en materia de asilo. En 2018 rompió los registros con. Tan solo un año antes el porcentaje fue del 36%. La tasa de admisión, de este modo, se situó "muy por debajo" de los principales países europeos de acogida, según lamentó este martes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) . Nuestro país, es decir, menos del 5% de las peticiones resueltas."Nuestra aplicación de la protección internacional es muy restrictiva", lamentó Estrella Galán, directora de CEAR, durante la rueda de prensa en la que se presentaron las cifras este martes en Madrid. Y con las cifras, añadió, se puede"Solo el 24% de las solicitudes son admitidas favorablemente, por debajo de los principales países europeos de acogida —Alemania el 50% y Grecia el 49%—, lo que da una", explicó Galán. Pero lo cierto es que, por otro lado, muchos expedientes continúan pendientes de una respuesta. Como denunció la organización, el número de peticiones que todavía hoy continúan a la espera de resolución es de. Es, por ejemplo, el caso de Jessica Cisneros, activista nicaragüense presente durante la presentación."Desde CEAR reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la", añadió Galán.Por nacionalidades, la tónica fue la misma que en 2017. Una vez más,. Fueron un total de 19.000. Les siguieron los colombianos (8.650), los sirios (2.775) y los hondureños (2.410). Pero al igual que fue la nacionalidad con más peticionarios de asilo, también fue la que registró el mayor porcentaje de solicitudes denegadas: 1.495 frente a 30 aceptadas."Confiamos en que se aplique la propuesta anunciada por el Gobierno de conceder el permiso por razones humanitarias a buena parte de estas personas, pero también debe ser aplicable a los provenientes de otros países que lo requieran", instó Galán.Y es que llama especial atención el caso de los colombianos. En 2018 hubo, aproximadamente,a pesar del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en septiembre de 2016. Muchas, no obstante, son denegadas. El año pasado, 775. "Lo que alegan las autoridades para rechazar las solicitudes es esa supuesta situación de paz", explicó Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR. Pero el problema es que ese acuerdo de paz, en cambio, no soluciona el problema con grupos paramilitares que sí sigue presente, según añadió.Que se hayan resuelto tan pocas solicitudes y, a su vez, que muchas hayan sido denegadas, tiene una explicación., tanto materiales como humanos. Hay más solicitudes, pero las personas que tienen que resolverlas son las mismas. Resultado: el sistema colapsa. No obstante, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron aque la institución no se quedará al descubierto."En julio se aprobó una", explicaron a este diario fuentes de la institución. Hasta que eso ocurra, y para suplir la finalización de esos 94 contratos de interinos, se incorporarán otros tantos nuevos. Y en paralelo, habrá que mejorar el sistema informático, que data de 2006.A esto se suman, además, lasporque muchos municipios, denuncian, son contrarios a la instalación de centros de acogida en sus calles. Y desde CEAR lo han experimentado: todavía no han podido abrir el centro que pretendían instalar en Tres Cantos.Pero también ha habido cambios normativos que han puesto trabas a los solicitantes de asilo. Desde el 1 de febrero de este año, España requiere el, "un requisito que les impide desde entonces llegar a las fronteras españolas y solicitar ahí el asilo", explica CEAR.