Ábalos no ve sentido a que Sánchez se presente a una moción de confianza y apunta a un adelanto electoral

Publicada el 14/02/2019 a las 09:25 Actualizada el 14/02/2019 a las 09:43

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE,, ha señalado este jueves que "no ve sentido" a que el presidente del Gobierno,, se presente a una moción de confianza tras rechazar el Congreso de los Diputados su proyecto de Presupuestos y ha apuntado a un adelanto electoral, aunque no se decanta por ninguna fecha concreta.En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha dicho que las dos opciones que maneja el Ejecutivo son adelantar los comicios o continuar la legislatura hasta otoño, recalcando que el Gobierno se comprometió a convocar elecciones y lo hará. "Siempre dijimos que iba a haber elecciones y por supuesto, ha indicado.De esta manera, Ábalos ha descartado la opción de que Sánchez se someta aen la Cámara Baja.Sobre las distintas fechas que se barajan para el adelanto electoral, el ministro no ha querido, asegurando que no se trata de buscar una "ventaja" en ninguna fecha y reitera que la decisión le corresponde al líder del Ejecutivo.Preguntado por si la posibilidad de un superdomingo electoral en el que las generales coincidan con las municipales, autonómicas y europeassocialistas, el secretario de Organización del PSOE, que fue el primero que sondeó esta fecha, ha señalado que no existe un rechazo general los dirigentes autonómicos socialistas."Las opiniones son muy distintas", ha querido exponer Ábalos. "No hayen ese sentido. Cada federación tiene la suya", ha añadido, saliendo al paso del supuesto malestar de algunos barones.Con todo, ha recalcado que "no augura, ni descarta" ninguna fecha para un supuesto escenario electoral. El número tres del PSOE ha incidido en que con el rechazo de PP, Ciudadanos e independentistas a los Presupuestos se ha visto como se ha "decidido ir a por el Gobierno"."Se ha obstruido a un Gobierno queha dicho sobre lo vivido ayer en la Cámara Baja. Ábalos ha criticado que se rechace unas cuentas con un contenido que considera "importante" para el país, por lo que ha calificado el bloqueo como una "oportunidad perdida".Por último ha defendido la posición del Gobierno planteando una "con "sensibilidad hacia los territorios" y una política de diálogo frente a una oposición a la que ha acusado de vivir en el "bloqueo institucional", "despreciar las políticas sociales" y promover el "enfrentamiento territorial".