Espinar asegura que no habría dimitido si Podemos hubiera apostado por una candidatura junto a Errejón

Publicada el 22/02/2019 a las 13:13 Actualizada el 22/02/2019 a las 13:35

Critica el movimiento "inaceptable" de Errejón

"Sigo siendo de Podemos"

El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar , ha asegurado este viernes quesi la dirección de su partido hubiera apostado desde el principio por hacer unacon la plataforma impulsada por Íñigo Errejón tras renunciar a ser candidato de Unidos Podemos Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta , recogida por Europa Press, en la que ha llamado a Podemos a acordar con Más Madrid unaporque, a su juicio, todavía "hay tiempo" y es posible, y el escenario correcto para "superar el conflicto". "La división no va a ningún lado", ha avisado."Si hubiera habido una candidatura unitaria yo", ha reconocido Espinar, antes de asegurar que así se lo transmitió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , en la conversación que mantuvieron el viernes antes de anunciar su dimisión, y en la que el líder morado trató de convencerle para queA este respecto, Espinar ha explicado que en ese momento ya tenía claro que, a pesar delde cambiar de candidatura a espaldas de Podemos, la salida del conflicto debía pasar por una "candidatura unitaria"."Lapasa por una candidatura unitaria. Si eso pasa yo lo voy a celebrar muchísimo, pero le diré a mis compañeros que nos podríamos haber ahorrado mucho dolor pero sobre todo", ha manifestado.Eso sí, ha señalado que aunque "la responsabilidad de superar ese momento de ruptura y de reconstruir el espacio político" era y es "de todos", laque se produjo es de Errejón."Orgánicamente lo que ha hecho Errejón es inaceptable y él lo sabe, porque se ha saltado lasde una organización como es Podemos. Eso es inaceptable y él lo sabe. Yo se lo he dicho", ha trasladado.Además, ha asegurado que side sus planes a Podemos, podrían haber aceptado que se lanzara una candidatura "con la misma marca" que la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , para extender esa apuesta a la Comunidad."Yo estaba de acuerdo con la puesta en escena de Íñigo de extender a la Comunidad lo que había funcionado en la ciudad de Madrid. ¿En qué no estábamos de acuerdo? En cuestiones que tenían que ver con, con los puestos, con cómo se organizaba aquello, con lo peor de la política, no porque sea innoble, pero en lo político estábamos de acuerdo", ha enfatizado.En esta línea, Espinar ha defendido que Podemosy, por ello, tiene claro que, si finalmente no hay acuerdo --como es previsible--, y se compite contra Errejón, él va a votar a la formación morada. "No tiene sentido que haya dos candidaturas compitiendo por el, pero si vamos a ese escenario, yo votará a mi partido, a Podemos", ha reafirmado.Por este motivo Espinar también ha descartado totalmente laen la candidatura de Más Madrid, y ha confirmado que se lo dejó claro a Errejón antes de que pudiera ofrecérselo."Las ideas en política son muy importantes, pero la, con los equipos, con los militantes. Yo me debía a esa gente y a esa gente, y le sigo debiendo no hacer algo como irme de Podemos a otro sitio por una cuestión de beneficios a corto plazo", ha apostillado.En esta línea, ha explicado que tampoco va a contar en los medios de comunicación lasque ha tenido con Iglesias por esta cuestión, "que ha tenido muchas en este tiempo", ha apostillado. "Yo sigo siendo de Podemos. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones, y quiero que Iglesias las gane", ha sentenciado.