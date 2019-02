El Congreso cierra la comisión de investigación sobre la financiación del PP ante la imposibilidad de pactar conclusiones

Publicada el 26/02/2019 a las 12:34 Actualizada el 26/02/2019 a las 12:49

No a la reapertura

El Congreso ha decretado este martes el, que arrancó en mayo de 2017, tras constatar la. Ésta es la decisión que han adoptado los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión en la reunión que han mantenido a puerta cerrada y a la que sólo el PSOE y Ciudadanos han acudido con sendos documentos de conclusiones.Pero los comisionados no han entrado a fondo en el análisis de los mismos porque, según han informado fuentes parlamentarias, el grueso del debate se ha centrado en la conveniencia o no de que esas eventuales conclusiones incluyeran un mandato al Congreso que surja de las elecciones de generales del 28 de abril para la reapertura de la comisión de investigación. Así lo proponía Ciudadanos en su documento y también lo ha planteado verbalmente Unidos Podemos durante la reunión. El objetivo principal de ambos grupos erapara aprovechar el trabajo de estos meses y acoger la comparecencia del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.Finalmente este extremo ha sido sometido a votación por presidente de la comisión,, de Nueva Canarias. El resultado ha sido que PP, PSOE, PNV y Nueva Canarias han votado en contra de la reapertura para citar a Rajoy, una propuesta que ha sido respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y EH Bildu.A continuación, lo que se ha votado es si debía elaborarse un dictamen de conclusiones que dejara fuera la petición de retomar la investigación en la próxima legislatura. En este caso, PSOE y PNV se han posicionado a favor mientras que PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han votado en contra. Así las cosas,y ni siquiera la comisión aprobará conclusiones. En cualquier caso, dado que el Congreso se disolverá el próximo martes por la convocatoria de las elecciones, aunque se hubieran aprobado en comisión esas eventuales conclusiones no habrían sido ratificadas por el Pleno.