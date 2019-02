Pacma presenta sus candidaturas cargando contra Podemos: "Qué utilidad tiene votar a un partido en descomposición"

Publicada el 26/02/2019 a las 17:03 Actualizada el 26/02/2019 a las 18:16

Errejón no ha respondido a su carta

Lamentan no tener representación con más votos que el PNV

Debate electoral

El partido animalista Pacma haa las elecciones generales, que se celebrarán el 28 de abril, y a las europeas, autonómicas y municipales, que tendrán lugar el próximo 26 de mayo y lo ha hecho cargando contra Podemos y criticando a Íñigo Errejón, informa Europa Press.Así lo han expresado en un acto en Madrid en el que las encargadas de presentarlo han sido la presidenta del partido y candidata al Parlamento Europeo, Silvia Barquero , la candidata a las elecciones generales y a la Comunidad de Madrid,, y la candidata a la Alcaldía de Barcelona,La formación se presentará bajo el lemay con el objetivo de conseguir representación parlamentaria. Por ello, han apelado a elegir a su formación en estos comicios porque, a su juicio, es "el voto más útil".La candidata de este partido a la Presidencia del Gobierno ha asegurado estarante la reacción de algunas personas en las redes sociales en las que apelan al voto útil para frenar un posible gobierno de Ciudadanos, PP y Vox."Me pregunto. La utilidad del voto la deciden aquellos en lo que creen. La fragmentación del Congreso no es una amenaza, es unaen la que vivimos", ha destacado Laura Duarte en este sentido.Sobre si han mantenido algún contacto con el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, desde Pacma han asegurado que escribieron al exdiputado de Podemos parasobre la reforma de la ley electoral. "Todavía estamos", ha zanjado Barquero.En este sentido, han explicado que Más Madrid "es ely, tal y como aseguran, creen que ven en Pacma "una". "Presentamos candidaturas independientes porque creemos que merece la pena seguir trabajando de manera independiente", defienden.En esta presentación, Bayle ha dado a conocer a todos los candidatos de esta formación en todas las comunidades autónomas y algunos municipios. Ha explicado que el criterio para decidir presentar la candidatura de Pacma en solo algunas ciudades se basa en el respaldo que consiguió esta formación en anteriores comicios. En este sentido, la presidenta del partido animalista, que ha lamentado la ley electoral que no permite a Pacma conseguir representación parlamentaria, se ha mostrado positiva respecto a los resultados que espera obtener en estos comicios."Sabemos que tras el fin de este período electoral obtendremos representación en las instituciones y daremos voz a los animales, realizaremos un trabajo más efectivo. En un país que tiene un grave estigma con ella labor de Pacma es muy necesaria", ha subrayado Barquero.No obstante, han reconocido que es en lasdonde el partido tienede conseguir representación aunque han recalcado que saldrán a obtener diputados en todos los comicios.Por otra parte, la formación animalista haen Atresmedia al que han sido invitados Vox, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos . Han criticado que al partido liderado por Santiago Abascal, que no tiene representación en el Congreso, se le invite a este tipo de debates.Desde Pacma, consideran que no ofrecerles asistir esque tienen el resto de partido a esta formación. "Tenemos un mensaje nuevo, con contenido y que revoluciona la política", ha destacado su presidenta.Al ser preguntados sobre qué aportaría Pacma en el debate electoral, reivindican poder "dar voz a los animales" y defender "el fin de la tauromaquia",, "que utiliza el maltrato a los toros en su campaña". "El único partido que está haciendo defensa de la prohibición de la tauromaquia es Pacma y creo que es una alternativa a uny que aporte una alternativa que nos llevará hacia un futuro respetuoso y empático", ha agregado Barquero.