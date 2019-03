Publicada el 01/03/2019 a las 13:25 Actualizada el 01/03/2019 a las 14:32

El Gobierno ha aprobado este viernes el decreto deen materia de alquiler, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado, y que finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, según han concretado fuentes del Ministerio de Fomento En concreto, con este real decreto, que amplía ala prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y solo operará "como máximo".Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo, puesto que sería difícil determinar qué consecuencias podría tener si afectase a los contratos vigentes. Asimismo, esta medida, según Fomento, daa los inquilinos y no desincentiva la oferta.Por otro lado, el decreto incluye la elaboración en un plazo de 8 meses de un sistema estatal de, que se actualizará anualmente y que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte "a medidas de carácter fiscal".No obstante, aunque el borrador del real decreto sí recogía unapara inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, finalmente el decreto definitivo plantea algo más genérico y da a los ayuntamientos y a las comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda "de acuerdo con su marco fiscal".La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha agradecido elque algunos grupos, como Unidos Podemos o el PDeCAT , han manifestado al nuevo decreto, tras el rechazo del Congreso en enero al primero que aprobó el Gobierno. Desde Podemos Rafa Mayoral , en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que determinadas medidas que van dentro del decreto mejoran la situación de los alquileres, aunque ha recalcado quey "no pincha la burbuja". Así ha recalcado que entre las medidas integrales que proponían desde la formación 'morada' se incluía ampliar el límite de las subidas según el IPC a los contratos en vigor.Calvo ha afirmado que el Gobierno es consciente de la preocupación existente sobre los problemas habitacionales en España, particularmente para, por lo que se pretende dar un "giro social" a la política de vivienda, con novedades que refuerzan una "mirada social profunda" sobre el derecho de vivienda y el uso social respecto al anterior real decreto que "se mejora y completa".En este sentido, ha explicado que con la nueva norma se consigue un "equilibrio importante" entre, para que las viviendas de alquiler sean beneficiosas para los intereses de ambos, en un contexto en el que los ciudadanos españoles tienen la "costumbre" de acceder en propiedad a sus viviendas.La vicepresidenta ha valorado especialmente una medida dirigida acircunstancias "muy duras, tristes y lamentables" en materia de, como es aquella recogida en el decreto que propicia que en los procedimientos en curso de desahucios exista la obligación de la comunicación de las circunstancias a los servicios sociales de las administraciones públicas que tienen oferta de vivienda, sobre todo los ayuntamientos, para que "ninguna persona se vea en situacióncuando se pueda ver afectada por un desahucio".