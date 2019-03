El Parlamento andaluz frena una pregunta de Vox sobre el "odio" a sus votantes

Publicada el 01/03/2019 a las 13:53 Actualizada el 01/03/2019 a las 14:33

"Acribillar" al que no es un "borrego social"

El orden del día del próximo pleno andaluz no recoge ninguna pregunta de Vox al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), durante la sesión de control al Gobierno autonómico. La mesa del Parlamento, tras escuchar al letrado de la misma, ha rechazado su pregunta dirigida a Moreno por referirse a cuestiones ajenas a las competencias del presidente, señalan fuentes parlamentarias. ¿Qué decía, exactamente? Vox se interesaba por las "medidas" previstas por el Gobierno andaluz para atajar lossegún las mismas fuentes, que precisan que la mesa se opuso también a admitirla a trámite por incluir una referencia explícita a Vox, ya que no se deben introducirse nombres propios. El partido asegura que está estudiando jurídicamente la situación.La mesa también se opuso por defectos de forma a una interpelación, anunciada públicamente por Vox y presentada en el registro, para permitir a los alumnosuna iniciativa surgida de la noticia sobre una escolar que llevaba una pulsera del partido con la palabras "España viva" y fue expulsada de clase.Estos reveses en la mesa se suman a la vulneración de la Ley de Protección de Datos que hubiera supuesto darles los nombres y apellidos de los trabajadores en violencia de género , motivo por el que la mesa también se opuso . Vox está tropezando con los rigores técnicos del parlamentarismo, si bien sus iniciativas no se quedan cortas de repercusión mediática.Su pregunta al presidente, firmada el 25 de febrero por el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, recoge en la exposición de motivos que el "respeto" por "opiniones divergentes" es "cada vez menor". Sobre ese punto de partida, y tras un alegato a favor de la tolerancia, la formación liderada por Santiago Abascal denuncia lay a "abrazarse a lo políticamente correcto", según fuentes parlamentarias. La pregunta añade que la intolerancia está escrita en "las páginas más negras de la historia de la humanidad" y sus culpables "tienen nombre y rostros y serán por siempre recordados" como "dictadores o supremacistas".La mesa del Parlamento, con siete miembros con voz y voto y mayoría derechista, ha rechazado la calificación de la pregunta, señalan fuentes de la Cámara. No ha sido en una votación, sino atendiendo al criterio del letrado. Simplemente no se ha llegado a considerar.Así que el grupo presidido por Francisco Serrano no tiene aceptada ningún pregunta para el presidente Moreno en el segundo pleno de la legislatura (sin contar con el de investidura). En el primero, celebrado los días 20 y 21 de febrero, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, preguntó al presidente sobre el posible incumplimiento de sus compromisos sobre bajada de impuestos. Moreno lo tranquilizó.Vox ha presentado otras iniciativas para el pleno de la semana próxima. La mesa sí aceptó una pregunta sobre el caso avales, vinculado a la gestión socialista, otra sobre el "estancamiento" de la inversión ferroviaria en el Campo de Gibraltar, así como una proposición no de ley para que el Parlamento apoye una manifestación de mujeres el 10 de marzo, organizada por Women of the World y opuesta al 8M.