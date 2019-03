Carmena defiende un equipo "sin quiebras" para Más Madrid con papel "destacado" a sus ediles clave en la gestión

Publicada el 02/03/2019 a las 12:55 Actualizada el 02/03/2019 a las 13:14

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha asegurado que su lista a las primarias de Más Madrid para el Consistorio responde al "espíritu de la plataforma", abierta a perfiles que no procedieran de la esfera política y donde también se ha buscado que los ediles de su equipo que han sido "el corazón del trabajo municipal" tuvieran, según informa Europa Press.Aparte, ha comentado que le parece "bien" que los concejales que no revalidan en su proyecto, con los que han tenido "discrepancias" en la gestión durante esta legislatura, busquen intentar otra candidatura alternativa, pues es positivo escuchar a "quienes no coinciden con la mayoría".Así lo ha indicado a los medios de comunicación durante una visita al barrio de Entrevías en relación a la lista de primarias para la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital que ella encabezará. Respecto a su composición, Carmena ha dicho que su lista "responde al espíritu de la plataforma Más Madrid , muy abierta", en la que como manifestaron desde un principio les interesabaque no vinieran "exclusivamente" desde la esfera de la carrera política.Al respecto, la regidora ha aseverado que en la lista que encabeza hay "todo tipo de perfiles", como el caso de Félix López Rey (ocupa el puesto 15 en su lista), un "líder vecinal carismático", o Miguel Montejo, un médico que ha trabajado fundamentalmente en la gestión privada de la estructura médica. A su vez, se ha referido a la "suerte" de contar con la física Maysoun Douas Maadi. A ello, también se suma algo que le parecía "importante" y es contar con los miembros de su equipo de Gobierno que han formado el "corazón de todo el trabajo municipal" con un papel "decisivo" en la candidatura, pues defiende que en la gestión del Ayuntamiento de Madrid queda aúnRespecto a la candidatura alternativa que tratan de fraguary la no inclusión de varios ediles de Ahora Madrid que no forman parte actualmente de su proyecto, Carmena ha dicho que ellos tienen su opción de "formalizar el desacuerdo" respecto a Más Madrid y que están en su derecho.Concretamente, Carmena ha aludido al caso de Pablo Carmona o Carlos Sánchez Mato, ediles de Ahora Madrid que están ahora en su grupo municipal y con los que ha habido "discrepancia" en aspectos clave de la gestión municipal pese a tener una buena relación. "Hemos sido capaces de pactar el desacuerdo y ellos tienen su opción de formalizar el desacuerdo", en referencia a una candidatura alternativa a Más Madrid para las elecciones municipales. Al respecto, cree que es bueno poder escuchar "matizaciones y precisiones" sobre su gestión y que, como ocurre en todos los "debates humanos, hay mucho que aprovecharcon la mayoría".La alcaldesa ha señalado que a lo largo de la legislatura ha habido "tensiones internas" en Ahora Madrid sobre determinados aspectos y que ha dado muestras de conciliar y buscar alternativas al desacuerdo, pero que esa situación "no es la mejor" porque "resta energía en el trabajo de gestión política" del Ayuntamiento con un equipoy con capacidad para "mejorar la gestión".