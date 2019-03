Las preguntas de la defensa de Junqueras provocan una risotada en la sala: "¿Eran guardaespaldas o personas?"

Publicada el 25/03/2019 a las 17:09 Actualizada el 25/03/2019 a las 17:31

Contestar con la misma seguridad

Algunas de las preguntas que ha formulado este lunes Andreu Van Den Eynde alque registró la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 han provocado laen la sala del Tribunal Supremo en la que se está juzgando el proceso independentista en Cataluña, según informa Europa Press."¿Sabe si esa masa tomaba?" o "¿Eran guardaespaldas o eran personas?", han sido dos de las numerosas preguntas que, que ha comparecido en calidad de testigo, y por eso ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para solicitar al letrado que haga preguntas con "relevancia jurídica" o para hacer la matización de que "los guardaespaldas son personas".En el momento en que Van Den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha formulado estas preguntas se ha podido apreciar cómoque componen el tribunal, los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, algunos de los abogados defensores e incluso varios acusados,de la manera de enunciar las cuestiones.Inclusoa las risas y ha tenido que reconocer que diferenciar entre guardaespaldas y personas no ha sido un planteamiento del todo acertado y ha vuelto a formular su pregunta: "¿Por qué les pone lade guardaespaldas a esos cuatro ciudadanos?", ha inquirido al testigo.Pero no sólo las cuestiones de Van Den Eynde han provocado la intervención de Marchena. En todo el turno de, que ha durado casi dos horas, han sido numerosas las ocasiones en las que el presidente del tribunal ha solicitado a los abogados que formulen cuestiones de "entidad jurídica" para este procedimiento o que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos.El magistrado también ha tenido que llamar la atenciónde la Guardia Civil , quien después de una prolija exposición en respuesta a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox , ha comenzado a elevar el número de respuestas con "no lo sé" o "no lo recuerdo", sobre todo dado el nivel de concreción de horas y hechos que le pedían las defensas.Por eso, y, Marchena le ha pedido que "intente contestar con la misma seguridad con la que ha contestado a las acusaciones", por lo quede ese tipo de respuestas a "no lo pude ver".