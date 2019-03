Un mexicano residente en EEUU lideró el asalto a la Embajada de Corea del Norte y luego informó al FBI en Nueva York

Publicada el 26/03/2019 a las 18:02 Actualizada el 26/03/2019 a las 19:04

La huida a Portugal

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata , ha levantado el secreto de actuaciones sobre el asalto que sufrió la Embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado 22 de febrero, un suceso que atribuye a una organización criminal formada por diez personas cuyo líder, un, contactó después con el FBI para informar sobre los hechos.En concreto, el magistrado apunta a la comisión de delitos de, falsificación documental, amenazas y robo cometidos por una organización criminal cuyo cabecilla responde al nombre de, y en la que figuran además el ciudadano estadounidensey el de Corea del Sur, los únicos tres identificados. No hay detenidos.Según expone, Hong Chang se presentó en la Embajada en la tarde del 22 de febrero pidiendo entrevistarse con el encargado Negocios, mientras fuera le esperaba un compañero y en una rotonda próxima, un Seat Alhambra con otras cinco personas dentro. Le abrió la puerta un trabajador, que le condujo al interior, pero él aprovechó un descuido y dejó pasar a los otros seis.No era la primera vez ya que el juez sitúa al cabecilla en Madrid entre el 6 de febrero, cuando, y el día 8, cuando abandonó de nuevo el país. En ese lapso, fue a la Embajada yidentificándose como empresario con un nombre falso, el mismo que apareció en un carné de conducir italiano hallado por la Policía después en el lugar de los hechos. También visitó la tienda en la que el día del asalto comprarían el material táctico para entrar."Inmediatamente penetraron en el recinto de la Embajada, portando machetes, cuchillos, barras de hierro y armas cortas simuladas y comenzaron ahasta que consiguieron reducirlos y colocarles grilletes y bridas para inmovilizarles", explica el auto sobre el día del asalto.Esa misma mañana, el cabecilla había comprado cinco fundas de pistola de extracción rápida, cuatro cuchillos de combate, seis pistolas simuladas tipo HK (PVC), una sobaquera, cuatro gafas de tiro, cinco linternas tácticas, cinco balaclavas elásticas y cinco grilletes de tipos diferentes.Otros cuatro miembros del grupo venían ya haciendo acopio de material en una ferretería, donde adquirieron una cizalla, once desencofradores, cinta americana y cinta de doble cara, alicates, cortavarillas, gafas de protección u una escalera de casi cuatro metros.Cuando entraron, en el edificio había siete personas, incluidas la esposa del encargado de Negocios y el hijo de ambos. Fueron los dos únicos a los que no golpearon y les tuvieron bajo custodia en un dormitorio, mientras al marido, que opuso resistencia, le provocaroncon los que les agruparon en una sala de reuniones.La séptima persona era la esposa de uno de los trabajadores retenidos. Se encerró en una habitación y cuando vio que los asaltantes iban a entrar, trató de huir por una ventana. Cayó al suelo desde un primer piso y se produjo graves lesiones, peropor la pista de pádel de la embajada y recibió ayuda de un ciudadano que llamó al SAMUR y a la Policía, que se personó en el lugar.Al llegar los agentes alertados por el ciudadano, les abrió la puerta el propio Hong Chang, que se hizo pasar por un alto cargo de la Embajada y. Sin embargo, sus compañeros estaban trasladando al encargado de Negocios a un sótano del edificio, donde se identificaron comoy le instaron a desertar.El juez explica que durante las "varias horas" que duró el asalto, "procedieron a, apoderándose de un par de pendrives, dos ordenadores, dos discos duros (uno con imágenes de seguridad) y un teléfono móvil. Se hicieron también con tres coches, con los que la mayoría de los asaltantes abandonaron el edificio pasadas las 21:40 horas de aquel 22 de febrero.El líder se quedó dentro hasta que todos se hubieran marchado y pidió un VTC que le recogiera en la parte de atrás de la embajada.y abandonó la zona. Posteriormente,. El resto del equipo hizo lo mismo, cruzaron en cuatro grupos a Portugal y al menos, los otros dos identificados se reunieron con el cabecilla en Nueva York.El día 27 de febrero, no había pasado ni una semana desde el asalto, el cabecilla se puso en contacto con el FBI desde Nueva York para informar . Dijo, tal y como recoge el juez, que contó su entrada al edificio y su huida posterior "dando superficiales detalles", como que buscaban dentro "armas y otras cosas".También les comunicó que, "al parecer, previo al asalto, Hong Chang habría contactado con alguien no identificado de la embajada que sería susceptible de desertar", tal y como resume el juez en su auto, en el que pide que se recaben declaraciones testificales.Sin embargo,. El juez se detiene también en los antecedentes, pues ya consta una reserva de hotel en junio de 2018 en Madrid a nombre de Sam Ryu, que bloqueó tres habitaciones dobles para seis personas, todas nacidas en Corea del Sur y con entre 25 y 30 años de edad, de las que facilitó el nombre y el número de pasaporte., el 13 de febrero. Sam Ryu volvió a reservar hotel a 200 metros de la Embajada para tres personas y tenía ya un coche en alquiler. El día 19, el cabecilla regresó a Madrid en un vuelo procedente de Praga y fue recogido en ese mismo vehículo y trasladado a un hotel. Hizo una gestión: acudió a la Embajada de México a pedir un pasaporte y después cambió de alojamiento.En paralelo, los miembros del grupopara preparar el asalto, siempre según el relato de los hechos que recoge el juez. Se movían entre el Hotel Aitana y esa vivienda, en cuyas proximidades recuperó la Policía otro de los coches que se utilizaron en el asalto, un Toyota Rav-4.