Colau no ve justificación para "el secuestro" del 'Open Arms' y Carmena pide "humanidad" para afrontar la migración

Publicada el 01/04/2019 a las 17:32 Actualizada el 01/04/2019 a las 18:30

Manuela Carmena ve en la migración un asunto de "humanidad y desarrollo económico"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha escrito este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que permita zarpar al barco de Open Arms: "Que termine ese secuestro inhumano y que permita que se salven vidas", informa Europa Press."Es una vergüenza injustificable que el Gobierno de Pedro Sánchez siga secuestrando al barco de Open Arms, impidiendo que salve vidas. No hay ninguna justificación", ha aseverado Colau preguntada en rueda de prensa después de que el Papa Francisco criticara este domingo en una entrevista en La Sexta que el Ejecutivo central mantengaLa alcaldesa ha explicado que se ha dirigido a Sánchez "para que rectifique" y ha señalado que las críticas del Papay para que el Open Arms pueda volver al mar. Ha criticado las "nefastas políticas de acogida de refugiados de la UE ", que causa un sufrimiento que se podría evitar si se gestionaran mejor los recursos existentes, y ha criticado que gente deba jugarse la vida para optar a unas condiciones mejores, huyendo de la violencia y la miseria.Colau ha recordado quejunto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al director de Open Arms, Òscar Camps, y que se ha dirigido en varias ocasiones al Gobierno central para que permita al barco salvar vidas en el Mediterráneo, algo que deberían hacer los Estados, ha dicho.La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado a "no dejarse aturdir por algunos discursos" y ha defendido la inmigración como "una cuestión de humanidad", tal y como señalaba el Papa en la entrevista en La Sexta, y también de "desarrollo económico".Carmena ha clausurado con una charla sobre migración el encuentro 'El pacto mundial sobre migraciones y sus oportunidades para Iberoamérica', organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La inmigración "no se puede desligar de los", unido a que "es una cuestión de puro desarrollo económico porque Europa necesita un crecimiento poblacional , tiene que haber un trasiego necesario que, en la historia de la humanidad, ha sido positivo", ha argumentado.Y esto responde a que "todo el mundo es una mezcla". "No nos dejemos aturdir estos días porporque", ha defendido. La regidora ha recordado que el Ayuntamiento no tiene muchas competencias en materia de inmigración pero sí mucha incumbencia. En una charla compartida con la secretaria general de la SEGIB y, Rebeca Grynspan, Carmena ha pintado la inmigración como "un río que fluye y que hay que organizar allí por donde pasa", ya sean gobiernos locales, nacionales o trasnacionales.El Ayuntamiento se compromete con las personas migrantes, ha declarado Carmena, y les ofrece espacios donde dormir , independientemente de que tengan papeles o no . El flujo de migrantes que llegan a Madrid se percibe desde el Consistorio con una "gran tensión" ya quey eso ha llevado a que en alguna ocasión las peticiones excedieran las posibilidades. "Prometimos que no volvería a pasar", ha señalado Carmena, compromiso que se materializa conporque desde el Ayuntamiento se hace "lo imposible para cuidar la inmigración y garantizar sus derechos porque es una cuestión de humanidad". En este punto ha recordado las palabras de ayer del Papa, que lamentó que el mundo había perdido la capacidad de llorar . "No se puede tolerar que", ha subrayado.Manuela Carmena ha remarcado que la inmigración "es algo positivo en España", razón que les está llevandoa "preparar un proyecto para reforzar el aprendizaje en las escuelas de Primaria y Secundaria". Se trataría de "hacer un plus" de refuerzo educativo en el. Tampoco se ha olvidado de la sostenibilidad ambiental, origen de las "brutales inundaciones" en países africanos en este momento "como consecuencia de lo que está pasando con el medio ambiente". Se trata de no obviar un desarrollo económico que "no se puede desligar de los principios de humanidad".