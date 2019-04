La Complutense considera una "actividad académica" acudir a un congreso católico en una de sus facultades

Publicada el 02/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/04/2019 a las 20:27

Programas diferentes

info Libre

"Una invasión del espacio público"

La Carlos III suspendió una misa que se iba a celebrar en un aula

Iglesia católica y universidad pública son dos conceptos que, juntos, han causado más de una polémica. Hace unos meses ocurrió en torno a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y hace poco más de un año, en torno la Complutense (UCM) . Ahora, el debate vuelve a esta institución. Concretamente, a la. El próximo 8 de abril comenzará el, unas jornadas que se extenderán hasta el día 11 y que se celebrarán, según lo previsto, en el Salón de Grados del centro, un espacio público propiedad de la institución. Lo ha denunciado la organización Uni Laica, que ha criticado duramente el ciclo de conferencias y mesas redondas porque, argumentan, la universidad pública no es lugar para "el proselitismo de ninguna religión". El congreso está organizado por una asociación de estudiantes católicos: la Asociación San Isidoro de Sevilla.El objetivo del ciclo de conferencias y mesas redondas es, según se explica en la página web del evento,. Pero el contenido es meramente católico. Basta con observar a los encargados de participar en las jornadas: hay algunos profesores de la propia Complutense y, además, otros pertenecientes a otras universidades e instituciones católicas. Por ejemplo, la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid), la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), la Universidad CEU San Pablo (Madrid), la Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona), la Facultad de Teología de Granada, el Instituto Santo Tomás en Balmesiana (Barcelona) y el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara (Cáceres).Los títulos de algunas de las conferencias, además, ratifican el carácter religioso de las conferencias. Algunas son: La falta de religión como fuente de toda injusticia; Bien de Cristo y fecundidad del mal en Kant; Sobre un concepto católico de propiedad; Dios, ¿a favor o en contra de la libertad? Pero es que, además, según denuncia Uni Laica, el congreso tiene carácter "litúrgico". Y es que, según aparece en el programa disponible en la página web,. Se anuncia en un documento en el que, por otro lado, aparece el escudo oficial de la Universidad Complutense de Madrid.La polémica no termina ahí. Según denuncia Uni Laica y según ha podido comprobar este periódico, las jornadas se promocionan asegurando que los estudiantes que asistan podrán obtener, a cambio,, que se obtienen, en lugar de con asignaturas, con la asistencia a distintas actividades académicas.se puso en contacto con el Decanato de la Facultad de Filosofía para conocer si el propio centro había autorizado las jornadas y las razones por las cuales se había tomado esta decisión. El decano, Juan Antonio Valor, explicó la polémica. Según asegura en conversación telefónica, la asociación de alumnos organizadora del congreso quería que la asistencia se premiara con un crédito y medio de libre configuración —en el cartel promocional, que ilustra esta información, aparecen dos— y, para ello, necesitaba que un profesor lo solicitara. Pues bien, explica, se pusieron en contacto con un profesor del Departamento de Lógica y Filosofía, al que entregaron el programa. A través de esta persona,—tras ver también el programa—"El problema es el siguiente", continúa Valor. "Se ha hecho público un programa del congreso que no coincide con el que se entregó al departamento para hacer la solicitud de los créditos. Se ha publicado uno en el que aparece la santa misa al inicio y al final.", sostiene. Por eso, según dice, el departamento aprobó la solicitud de créditos y la cesión de espacios de la facultad para la celebración de las mesas redondas.Y es que la celebración de la misa, dice Valor, es un aspecto muy importante. Según explica, hay dos asuntos polémicos: "la controversia en torno a la misa" en sí misma y el hecho de que la asociación organizadora "no se ha ajustado al programa que presentó". Pero su posición, al igual que la de todo el equipo decanal, es clara.para el congreso y no habría solicitado la concesión de créditos ni autorizado la utilización del escudo de la institución en el programa.Por tanto, ahora hay dos opciones: que la asociación estudiantil presente de nuevo el programa con la celebración de las misas incluida y aceptando las consecuencias que esto tendría o que, por el contrario, eliminen las misas del congreso. "Pensamos que en la universidad se realizan actividades académicas. Esta es una actividad que tiene que ver con la filosofía del cristianismo, que me parece bien, es una actividad académica. Pero eso es una cosa y otra es la misa, que corresponde a la fe de las personas. Una universidad pública no puede asumir que se introduzca una misa en una actividad que pretende ser académica", insiste. "A partir de ahora la exigencia es que respeten el programa que presentaron. Y ahí no aparece la misa.", sentencia.Pero el problema, según Juan Antonio Aguilera, de Uni Laica, no está solo en las misas. La celebración de la liturgia es, dice, lo más indignante, pero el congreso, en sí mismo, ya tiene suficiente motivos para ser criticado. Y el primero es que será celebrado en un espacio público de una universidad pública., denuncia. "Piensan que cualquier espacio lo pueden usar para sus actividades y liturgias. Es una barbaridad, un disparate.: se invade con actividades religiosas un sitio sagrado desde el punto de vista académico", sentencia."Desde Uni Laica consideramos que la universidad pública es un lugar para el estudio científico de todo tipo de fenómenos, incluido el religioso, pero; es un lugar para la búsqueda crítica de verdades siempre sujetas a escrutinio, no para unas reflexiones que ya parten de certezas dogmáticas (religiosas, en este caso)", sentencian a través de un comunicado.No es la primera vez que se produce una polémica de estas características. En el mes de octubre, un grupo de estudiantes católicos de la Universidad Carlos III de Madrid constituyó una nueva asociación:. Para su inauguración, los alumnos organizaronde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.A pesar de que los alumnos de la asociación declararon en un primer momento que contaban con el visto bueno de la Universidad, esta decidió suspender la liturgia . No obstante, los miembros de Totus Tuus celebraron una misa. Pero como no pudieron hacerlo dentro del aula, empezaron a hacerla en el pasillo de la facultad, aunque luego trasladaron el acto a la entrada del edificio Y también la Complutense vivió una polémica similar. Fue, de hecho, en la misma Facultad de Filosofía hace poco más de un año. El obispo auxiliar de Madrid,, fue el encargado de inaugurar las III Jornadas de Catolicismo e Ideologías , que tuvieron lugar en el mes de marzo.Lo cierto es que, desde Uni Laica, además de denunciar este tipo de actos, critican duramente que todavía sigan existiendo capillas en distintas universidades públicas . La organización contabilizó 33 en el año 2015 y sumó dos tan solo un año después,. En 2018, fuentes de la organización dijeron a este diario que el listado permanece más o menos intacto. Aunque están repartidas por toda la geografía española, lo cierto es que. Tienen, según los datos recogidos por Uni Laica en el año 2016, un total de 22: nueve en la Politécnica, ocho en la Complutense, tres en la Rey Juan Carlos y dos en la Autónoma. No obstante, la UCM informó a este periódico que, actualmente, mantienen siete, por lo que la cifra se reduciría a 21.