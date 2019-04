La Fiscalía de la Audiencia Nacional renuncia a buscar en el Supremo una condena por terrorismo para el caso de Alsasua

Publicada el 16/04/2019 a las 17:34 Actualizada el 16/04/2019 a las 17:35

Las defensas pedirán la absolución

La Fiscalía de la Audiencia Nacionalla sentencia de la Sala de Apelación que el pasado mes de marzo descartaba delitos de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad deen octubre de 2016, por lo cual, según han informado a Europa Press en fuentes fiscales.Así, vencido el plazo para anunciar la presentación de un recurso y, a punto de terminar –el lunes 22 de abril–, el margen para hacerlo efectivo,, pues tras acusar a los ocho involucrados en el suceso por delitos de terrorismo, recurrió a la Sala de Apelaciones la sentencia de la Sección Primera que descartó condenar en este sentido.En concreto, el tribunal falló en junio de 2018 que no había quedado "plenamente acreditada la finalidad terrorista de la acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA", aunque síque los implicados actuaron "movidos por la animadversión y", lo que les valió una horquilla de condenas de entre los 2 y los 13 años de prisión.La Fiscalía, que había pedido en aquel primer juicio condenas de entre 12 y 64 años de cárcel , recurrió la sentenciaque lo sucedido en Alsasua "no fue una pelea de bar ni una trifulca", sino "unay organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista", la de "expulsar" a los miembros del Instituto Armado "de un territorio que los acusados consideran suyo".Sin embargo, la Sala de Apelación tampoco dio la razón al Ministerio Público. La sentencia dictada el pasado 7 de marzo confirmó la posición de la Sección Primera yde entre 2 y 13 años de cárcel para los ocho de Alsasua por una agresión en la que consideró probado que concurrieron agravantes de superioridad y discriminación.Tras desistir la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo, será la organización de víctimas del terrorismoque intente que se reconozca como terrorista la agresión al teniente y el sargento de la Guardia Civil y las parejas de ambos en esta instancia superior, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. También las defensas de los ocho condenados tienenr y presentarán sus escritos entre este viernes y el próximo lunes, cuando se cierra el plazo. Persiguen que el Tribunal Supremo, aunque pedirán que en caso de que se mantengan las condenas, estasde superioridad y discriminación, conforme explican fuentes conocedoras a Europa Press.Son esos agravantes los que inclinaron la balanza en la horquilla más alta de las penas. Ohian Arnaz fue condenado a 13 años de cárcel, Jokin Unamuno y Adur Ramírez a 12 años, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea y Ararz Urriola a 9 años, Iñaki Abad a 6 años –la Sala de Apelaciones rebajó su sentencia– y Ainhara Urquijo, la única que no ha ingresado en prisión, a dos años. Para la Audiencia Nacional, estáy el sargento del Instituto Armado y respectivas sus novias en el bar Koxka, secundado por Ohian Arnanz y Jon Ander Cob, y, que participaron en mayor o menor medida, en una agresión movida por discriminación a un cuerpo policial y en la que se aprovecharon de su superioridad numérica.