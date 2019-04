Torra denunciará la quema y fusilamiento de un muñeco de Puigdemont en un pueblo de Sevilla

Publicada el 22/04/2019 a las 09:21 Actualizada el 22/04/2019 a las 10:09

Senzillament, hòrrid. Fàstic extrem. Intolerable. Ho denunciarem. https://t.co/1389pO78pd — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 21 de abril de 2019

JxCat lo denunciará ante la Fiscalía

Y este es el final de la tradición .... pic.twitter.com/l2fTbK7jsk — Martbe (@martbetrix) 21 de abril de 2019

Puigdemont acusa al PSOE de "participar en un acto de odio"

ATENCIÓ: El moment de l' "execució" del molt honorable president Puigdemont a Coripe (Andalusia). pic.twitter.com/1B2ckFlL14 — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) 21 de abril de 2019

Hoy el muñeco de Puigdemont ha sido quemado con metralla a modo de fusilamiento en el pueblo sevillano de Coripe. Asco y vergüenza. Esta es la España que quieren Vox y los suyos. pic.twitter.com/LWwb5WOiVN — Fonsi Loaiza (@fonsiloaiza2) 21 de abril de 2019

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha anunciado este domingo queque en la plaza principal de Coripe (Sevilla), duranteel expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.Este domingo, el candidato número dos depor Tarragona Ferran Bel también ha exigido al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las generales, Pedro Sánchez ; al candidato del PP Pablo Casado , y al de Cs Albert Rivera , que condenen lo ocurrido en Coripe.El portavoz de JxCat en el Parlament de Catalunya, Albert Batet, ha anunciado este domingo que su formación presentará una denuncia ante la Fiscalía por la quema de un muñeco que representaba el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ya que lo consideran unEn un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Batet, por estos hechos, ocurridos este domingo durante la fiesta de la Quema del Judas. Por su parte, Pérez ha restado importancia a la quema. "Es una tradición que lleva celebrándose muchos años y no es más que una sátira de algún personaje público que no ha actuado bien", ha explicado el edil en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.Además, el portavoz de JxCat ha pedido que haya una actuación por parte del Síndic, y ha sostenido queEl eurodiputado y candidato de JxCat a las elecciones generales, Ramon Tremosa, ha asegurado que realizarán unaescrita dirigida a la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo sobre estos hechos. Tremosa ha calificado lo ocurrido decontra el expresidente Puigdemont.Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemontpor la quema este domingo del muñeco que representaba a su persona en Coripe (Sevilla), durante la Fiesta de la Quema del Judas.En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha lamentado "que el PSOE participe de un", y ha sostenido que su compromiso es la independencia, la democracia y la libertad, y que ninguno de ellos merece un fusilamiento en una sociedad civilizada, en sus palabras."No ha sido ninguna anécdota, ni obra de una minoría.", ha opinado el expresidente, que ha asegurado que se ha utilizado munición real, con la participación de la policía local.Puigdemont ha explicado que el muñeco llevaba un"bien visible", y ha destacado que en el acto no solo le han querido fusilar a él sino que, a su juicio, han querido mofarse de la lucha por la libertad de presos independentistas y los que se encuentran en el extranjero.Además, ha afirmado que "la España del 155 y del "a por ellos" ha engendrado esta actitud. Son directamente responsables, sus promotores y avalistas", y ha añadido que también lo son de la, a su juicio"Es un mensaje de odio, con toda la voluntad de generar odio.", ha insistido Puigdemont, que ha subrayado que es un acto indigno e impropio de una sociedad civilizada.Ha destacado que normalmente respeta las muestras de ironía y sarcasmo que considera que forman parte de la libertad de expresión, pero ha reconocido que en este caso no es así: ", ha dicho.