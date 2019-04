Personajes de la cultura y las letras piden llenar "las urnas de bondad democrática" el 28A

Publicada el 23/04/2019 a las 20:24 Actualizada el 23/04/2019 a las 22:01

Las llamadas de los sectores progresistas para que ninguna persona de izquierdas se quede en casa en las elecciones del próximo 28 de abril siguen sucediéndose. Si en las últimas semanas han sido los ilustradores y diseñadores los que han dado un paso al frente para pedir a la ciudadanía que vote en las generales, este viernes lo harán decenas de nombres conocidos de la música, el teatro, el cine, el periodismo o la literatura a través dey que llama a "la España real" a movilizarse "contra los odios de las mentiras reaccionarias".El documento [consúltalo en PDF] tiene: su firmante más mayor es el centenario escritor Juan Eduardo Zuñiga, que comparte espacio con la poeta Elvira Sastre, de 27 años. Entre quienes lo suscriben pueden encontrarse también otros escritores (Juan Marsé o Luis García Montero), periodistas (entre ellos el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, junto a Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar o Maruja Torres), músicos (Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Leiva), actores (Irene Escolar, Antonio de la Torre, Silvia Marsó o Pilar Bardem) o cineastas (Pedro Almodóvar, Montxo Armendáriz o Fernando Trueba). Y no faltan filósofos, como Carlos Fernández Liria, o humoristas como El Gran Wyoming."Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad", alerta el manifiesto, que señala que "la libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia". Y, ante el panorama social actual, "la cultura no es un entretenimiento prescindible", afirman los firmantes, que aseguran que tiene la misión de "impedir que la indignación provocada por las injusticias sociales"La fragmentación de las ilusiones democráticas colectivas es la carta jugada en la actualidad por los poderes económicos salvajes", sostiene el texto, que contrapone esos movimientos al poder de la propia cultura, "educación, imaginación moral, conocimiento, memoria y compromiso ético con la vida". "La cultura tiene hoy como mayor enemiga la creación de una realidad virtual destinada a extender las mentiras para manipular las conciencias y provocar sentimientos de odio", y debe servir para defender la "democracia social" porque solo ésta "puede afrontar, la precariedad laboral, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la degradación del planeta".Por ello, los firmantes –"gentes de la literatura, el teatro, el cine, la música, el arte, la danza y el periodismo, trabajadores de la palabra y la imagen, hombres y mujeres de la cultura"– piden "que la España real se movilice el próximo 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias". Y lo harán el próximo viernes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto en el que se leerá el manifiesto y que contará con la presencia de los músicos Miguel Ríos, Rosa León, Paco Ibáñez, Andrés Suárez y Marwan, los escritores Almudena Grandes, Benjamín Prado y Luisgé Martín o el actor Carlos Bardem.