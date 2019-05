El 86% de los votantes cree que Pedro Sánchez sale reforzado del 28A, según el barómetro de laSexta

Publicada el 04/05/2019 a las 15:55 Actualizada el 04/05/2019 a las 16:51

El candidato socialista, Pedro Sánchez , refuerza su posición con el resultado obtenido en las elecciones del pasado 28A. Un 86,1% considera queha salido reforzado de los comicios frente a un 13,3% que cree que continúa igual, un 0,3% que le ve perjudicado y otro 0,3% que no sabe o no contesta, según los datos del barómetro de laSexta difundido este sábado . En este estudio de la cadena de televisión se ha estudiado cómo han variado las imágenes de los cinco principales líderes políticos tras las elecciones generales del 28 de abril.Destaca, además del refuerzo de la imagen de Pedro Sánchez, la caída de su rival Pablo Casado con un 91% del electorado y hasta un 82% de los votantes conservadores que creen que ha empeorado su imagen con el resultado electoral. Es el. Un 7,8% estima que el dirigente popular sigue igual y un 1,1% lo ve reforzado. El 0,2% no sabe o no contesta a esta pregunta.Los que sí han conseguido, aunque a una distancia considerable de Sánchez, son Santiago Abascal Albert Rivera . En el caso de Rivera, uny un 30,3% le percibe igual. Sólo un 12,7% le ve como perjudicado y un 0,5 no sabe o no contesta. Mientras que el líder de Vox, unde las elecciones frente al más del 20% que asegura que su imagen es peor que antes de las elecciones. Este sería el político en el que los datos salen más divididos entre el total de votantes, frente al 81% de los votantes de Vox que opinan que el impacto ha sido positivo. Pablo Iglesias , candidato de Unidas Podemos, es percibido como el que continúa cona la que tenía antes de los comicios, según un 52,4%. Sin embargo, el nivel de quienes le consideran perjudicado por los resultados se sitúa en un 31,8% frente a un 15% que le estima reforzado por las urnas. Un 0,8% no sabe o no contesta.