Publicada el 14/05/2019 a las 16:59 Actualizada el 14/05/2019 a las 17:00

Diaz Ayuso pone de ejemplo y defiende a una mujer que acaba de dar a luz y ya se ha puesto a Trabajar.. Es decir que renuncia a sus derechos..

Pero atentos a lo que dice de las "mujeres de la izquierda"..

Ni un solo día sin hacer el ridículo.. #Rumno26mARV pic.twitter.com/1oOr0bKiez — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) 14 de mayo de 2019

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid,, ha asegurado este martes en una comparecencia ante los medios de comunicación que “las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que consideren más conveniente". Y ha añadido a continuación: "Pueden comer más, pueden comer menos, pueden cuidarse,, pueden cortarse las uñas… lo que creemos que no es un derecho es acabar con al vida de un ser inocente como es el niño que llevas en tu interior”.Por su parte, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid,, no se ha quedado atrás y ha añadidoa su ya vasto historial.ha asegurado en un mitin del PP que el tipo de mujer que defiende y le gusta es la que "emprende" una semana después de dar a luz. "Mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene a su niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo.y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos", aseguró la candidata el lunes en un acto de campaña.