Sánchez advierte al independentismo de que votar contra Iceta es vetar el diálogo sobre Cataluña

Publicada el 15/05/2019 a las 13:21 Actualizada el 15/05/2019 a las 13:57

Los independentistas tienen miedo al diálogo.



No vetan a @miqueliceta

Vetan la concordia y el acuerdo.



Pero esta será la Legislatura de la convivencia. Aunque les pese a las 3 derechas y al independentismo.



▶️ Escucha a @sanchezcastejon sobre el veto a #Iceta pic.twitter.com/qB6cBhRP6B — PSOE (@PSOE) May 15, 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles a los independentistas catalanes de que si finalmente impiden la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómicoLa llegada de Iceta a la Cámara Alta para ser elegido presidente del Senado no saldrá adelante si Esquerra y Junts per Catalunya votan el jueves, como han anunciado, en contra de su designaciónquién debe sustituir a sus senadores de representación autonómica.El bloqueo al líder socialista catalánpolítico para buscar una solución al conflicto catalán, algo que hace unos días era una apuesta compartida no sólo por el PSOE sino por Esquerra, sino con poner en peligro la investidura del propio Pedro Sánchez.Sánchez defendió la figura de Iceta, “un gran político catalán que ha velado por la convivencia y por la concordia”, y acusó a los independentistas de “tenery a decirle a los que les votaron que la independencia no va a ser posible y que la “única vía” posible para resolver el conflicto es el Estatuto y la Constitución. Y añadió: “Por mucho veto” que impongan “no van a poder con las ansias de los catalanes por la concordia, la convivencia y la unión de los españoles”.Según el presidente en funciones, la nueva legislatura va a ser“mal que les pese a las tres derechas y a los independentistas”.