Publicada el 18/05/2019 a las 14:44 Actualizada el 18/05/2019 a las 15:05

El senador electo y actual secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado , ha renunciado este sábado a su acta de senador con el, ha informado el partido en un comunicado según informa Europa Press. Ciudadanos ha explicado que es necesario "" tras el crecimiento de "más de un 80" en las pasadas elecciones del 28A y el aumento previsto en los próximos comicios autonómicos, locales y europeos."De esta forma, Cuadrado podráy las estructuras que los éxitos electorales están propiciando", subraya el partido. El escaño de Carlos Cuadrado lo ocupará su puesto suplente en la lista electoral,, con lo que Cs mantendrá los 11 senadores que ha logrado en estas elecciones, constituyendo por primera vez grupo parlamentario propio en la Cámara Alta.Cuadrado ya estuvo en la Cámara Alta en 2017, pero no como senador, sino para comparecer en julio de ese año ante laimpulsada por el PP. Allí, el tesorero tuvo que dar explicaciones sobre el uso que la formación naranja había dado a subvenciones públicas recibidas por sus grupos municipales en los ayuntamientos. Y tuvo que responder acerca de sus sospechosos negocios privados.ha publicado varias pruebas sobre supuestas irregularidades cometidas por el secretario de finanzas del partido.En dicha comparecencia en el Senado, cámara a la que ahora opta, Carlos Cuadrado aseguró no tener ningún procedimiento judicial en España o fuera de España. No dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil).La reacción de Albert Rivera, ante estas informaciones desveladas por, fue asegurar que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y