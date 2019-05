Publicada el 22/05/2019 a las 12:42 Actualizada el 22/05/2019 a las 13:27

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares, según informa Europa Press, para los cuatro detenidos este lunes en una operación relacionada con elasí como ha impuesto restricciones al ex embajador de España en Caracas, Raúl Morodo , que si bienLos cuatro detenidos, entre los que se encuentra ely han comparecido inmediatamente después que el ex embajador ante Pedraz sobre los delitos que se les imputan en relación a los servicios de asesoría por los que habrían estado facturando desde 2008 a altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez.Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, el ex embajador ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el juez y su propia defensa, en una declaración que ha durado algo menos de 30 minutos y en la que ha negado tener relación con los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales que se le imputan.Tras escucharle, el juez ha acordado imponerle laMismo destino ha tenido su hijo, que ha sido trasladado a la Audiencia Nacional junto a los otros tres detenidos desde las dependencias policiales donde permanecía, y que tras prestar declaraciónEn cuanto aigualmente en la operación, el juez ha acordado, aunque en su caso, las comparecencias ante la comisaría o el juzgado más cercano a su domicilio podrán ser cada quince días, de acuerdo a las mismas fuentes.Las pesquisas tienen su origen en 2015 y parten de una serie de transferencias de dinero que habría recibido Alejo Morodo por servicios de asesoría a altos cargos del Ejecutivo de Hugo Chávez a partir de 2008, justo después de que su padre cesase como representante consular de España en aquel país, dinero que podría haberse blanqueado utilizando