Interior ordena que se corrijan los errores de la web del 26M y garantiza la fiabilidad del escrutinio

Publicada el 29/05/2019 a las 09:36 Actualizada el 29/05/2019 a las 10:05

Un problema de siseño web

El Ministerio del Interior ha ordenado que sede los resultados provisionales de las elecciones dely ha subrayado que la fiabilidad del escrutinio está garantizada, según ha informado a Europa Press un portavoz de este Ministerio.El error se ha generado por el criterio de publicación de votos que ha aplicado la empresa, ya que en la web se reflejaron sólo los votos "útiles" y se ignoraron los que no se traducían en escaños.Según subrayan desde el Ministerio del Interior,cuando se celebran elecciones municipales, donde el grado de complejidad en la gestión de datos es mayor. La UTE que ganó el concurso de los comicios celebrados el pasado domingo ya tiene preparada una nueva versión de la web, que incluye la suma total de votos emitidos, y la previsión es que esté disponible este miércoles."El recuento es perfecto, lo que, subraya un portavoz del Ministerio del Interior. Varias formaciones políticas han denunciado tras las elecciones municipales que habían detectado fallos en el recuento al contrastar el número de votos de mesas con el publicado en la web oficial.SCYTL-VECTOR, la UTE adjudicataria de estas elecciones y, por tanto, de la difusión provisional de los datos, ha seguido un criterio de diseño que ha provocando algunos malentendidos cuando ha volcado los datos de los partidos o agrupaciones de partidos, ya que los votos que no han servido para sumar concejalesLa proclamación definitiva de los resultados del 26-M con el escrutinio oficial se lleva a cabo por parte de las juntas electorales en un proceso que se inicia este miércoles y finaliza el sábado. Enel Ministerio del Interior también emitió un comunicado tras detectarde los datos de las elecciones municipales, que corrió a cargo de Indra, mientras que SCYTL-VECTOR se encargó de las generales. Además, también entonces se tardaron días en ofrecer datos en lo referente a diputaciones provinciales.Desde el Gobierno se insiste en que los problemas no se deben al escrutinio sino que se limita a la web de resultados provisionales del Ministerio del Interior. "En todos los sitios, a la espera de la proclamación definitiva de dichos resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales, señalan fuentes de Moncloa, que recuerdan que "siempre" se registran incidencias que tienen que resolver las juntas electorales de zona.Añaden desde Moncloa que el problema ha sido de diseño de la web y de traslación de datos provisionales. "En el total de España, hay miles de votos que aparentemente no están y, al hacer las cuentas, sobre la base de lo que publica la web, aparentemente faltan y crean confusión sobre el escrutinio y los resultados", enfatizan, antes de repetir