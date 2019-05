Las actas de ETA revelan que Zapatero informó al mediador de que Francia preparaba un golpe importante contra la banda

Publicada el 30/05/2019 a las 18:37 Actualizada el 30/05/2019 a las 18:38

Zapatero pidió al mediador aplazar reuniones por las elecciones vascas

Zapatero pidió seguir al mediador tras el atentado del Estadio de la Peineta

Las actas de la banda terrorista ETA sacan a la luz que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Este mediador, según la documentación incautada en Francia , se citaba con el entonces jefe del Ejecutivo, quien además le pidió que la relación entre la "Organización" y él, pero que se hiciera "con total discreción", informa Europa Press.Según la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press,. Pero su existencia la pone de manifiesto el facilitador que se ocupó de organizar las reuniones entre los enviados del Gobierno y los representantes de ETA.El el ‘’ se lee textualmente: “Gorburu le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización. Desde entonces, no saben nada. Estaban preocupados ante una posible detención de EraOrdez, pues temen que podría acarrear la ruptura de las negociaciones”.En las actas, este último, pero no aparece identificado y. En el atestado de la Policía francesa se explica que es elde conducir las discusiones entre ETA y el Gobierno y el "designado comoen caso de desacuerdo" y que su procedencia parte de la. De hecho, elestáque van desde facilitar el proceso y convocar las reuniones a establecer las relaciones con las autoridades para garantizar la seguridad de los lugares de encuentro y de las delegaciones.Pues bien, "LAU" expuso una de las reuniones que mantuvo con ETA, a la que, considerado el jefe del aparato internacional de ETA –, el 16 de mayo de 2005, que ya había encontrado un intermediario directo "para acceder a",. "LAU", que en aquel encuentro estaba compuesto por dos personas, no especificó quién era ese mediador, pero expuso que yacon el presidente del Gobierno y que el jefe del Ejecutivo había pedido que, en adelante, toda la relación entre la Organización y él se produjeray que se desarrollara con "total discreción". En aquel encuentro del mes de mayo de 2005 entre la banda y el facilitador también se informó de que Zapatero había aceptado su propuesta para la reunión así como todo el procedimiento. Pero que–las vascas, que se celebraron en abril de 2005–, le había solicitado un "cambio de fechas".Otro de los encuentros que recogen las actas es uno celebrado en julio deentre la banda terrorista y el facilitador "LAU" y el mediador. Este último les traslada que, que son, el propio, los, y les traslada una conversación mantenida con Zapatero. Así, expone que el entonces presidente del Gobierno le había revelado que "fuentes policiales francesas" le trasladaron que "después de la detención de Alain". Alain es el nombre que utilizaba Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, quien fue detenido a finales de mayo de 2005 y hasta ese momento había participado de los encuentros para facilitar la negociación del Gobierno con ETA como quedó de manifiesto en las actas de la banda. En su "cantada", Sagarzazu aseguró que los policías le dijeron: "Bien, tendrá pronto una reunión con Zapatero, ¿no?". A lo que él les respondió: "Y ustedes tienen como misión joderlo todo, ¿no?".El mediador trasladó también a los representantes de ETA en la reunión de julio de 2005de los enviados de la banda terrorista en la negociación, ya que temían que pudiera acarrear la ruptura de las negociaciones. En aquel encuentro, el facilitador pidió al mediador que se veía con Zapatero que"por el bien de las conversaciones" y a éste le pareció bien la propuesta y se comprometió a trasladárselo al presidente del Gobierno.Además, el mediador trasladó a los representantes de la banda ely cualquier atentado de la organización, ya que eso supondría un "gran golpe para Gorburu" porque todo "podría irse al traste". Las actas recogen también el enfado del mediador, que estaba "enloquecido" por la "ación de Madrid". Pero señalan que el presidente del Gobierno le había dicho que "estuviera tranquilo" yEl atentado más reciente de ETA antes de esa reunión de julio de 2005, fue el que se produjo a finales de junioen el aparcamiento del Estadio de la Peineta, actual campo del Atlético de Madrid, en el madrileño barrio de San Blas, en el que no se produjeron víctimas mortales.