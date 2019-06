Europa Laica acusa a RNE de presentar como ciertas las "curaciones" de Lourdes

Publicada el 13/06/2019 a las 12:51 Actualizada el 13/06/2019 a las 13:14

Defensor del pueblo, a favor de la emisión de actos religiosos

ha dirigido unaa la administradora provisional única de RTVE,, donde critica que en el programa Alborada de RNE emitido el pasado 11 de junio se realizó "" del Monasterio de Lourdes (Francia) "afirmándose que las peregrinaciones que allí acuden sanan enfermedades e incluso se dieron cifras de supuestas curaciones", como recoge Europa Press.Así lo critica en la carta dirigida a Mateo el presidente de la organización, Antonio Gómez, quien considera que "y mágicos dando cobertura en sus ondas a charlatanerías que violan la legislación de salud pública, concretamente el artículo 18 de la Ley de Salud Pública, donde existe un mandato preciso para las Administraciones de evitar tales mensajes contra la salud en los medios de comunicación social".Gómez ha añadido que "el hecho de que este programa se realice de común acuerdo con la Conferencia Episcopal Española (CEE) es más grave aún si cabe ya queque debería guiar la programación de RTVE". En este sentido, el presidente de Europa Laica ha argumentado en su queja que la Iglesia católica "tiene sus propios medios de comunicación donde puede dar sus mensajes" como COPE y Trece.Asimismo, Europa Laica ha recordado que en 2013 remitió una queja a RTVE sobre la, a su juicio, "" en la Corporación pública. "La respuesta recibida fue decepcionante en grado sumo, con argumentos endebles y con fundamentación confesional, o tomando como excusa la multiconfesionalidad, que no pueden justificar y mantener una situación nada acorde con un Estado formalmente aconfesional y una sociedad que tiene tan alto índice de secularización", ha subrayado.En este contexto, insta a la dirección de RTVE a realizar "una revisión a fondo de la programación de los espacios confesionales hacia su supresión" ya que, desde su punto de vista, "no son más que, además de cuando en los mismos se difunden valores contrarios a los Derechos Humanos más elementales y a la convivencia civil o contra los derechos de la salud, como ha sido en ese caso en el programa Alborada".En su Informe Anual, el Defensor del Pueblo señala que recibió durante 2018, manifestando su rechazo a la. "No se pudo constatar que existiera esa intención" de suprimir la emisión de la misa en TVE, asegura el dirigente en funciones de esta institución,En su respuesta a los ciudadanos, la institución señaló que "los medios de comunicación, y particularmente los de titularidad del Estado, sirven al cumplimiento de múltiples fines constitucionales y son vehículo imprescindible para el ejercicio de diversos derechos y libertades fundamentales"."Lo anterior justifica la retransmisión de actos religiosos durante la Semana Santa o la misa dominical, ya que", defiende Fernández Marugán.