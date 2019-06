PP, Ciudadanos y Vox exigirán activar el control al Gobierno si se retrasa la investidura de Sánchez

Publicada el 23/06/2019 a las 12:39 Actualizada el 23/06/2019 a las 12:40

Rajoy rechazó someterse al Pleno del Congreso

El PSOE prefiere esperar

El PP, Ciudadanos y Voxsi se sigue retrasando la investidura del candidato socialista, que desde el Ejecutivo han fijado a priori para la primera o segunda semana del próximo mes de julio.Desde que el nuevo Congreso se constituyera el pasado 21 de mayo, la oposición ha venido solicitando comparecencias de diferentes ministros, singularmente del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bien éstas no se podían materializar debido a queHabitualmente, el Congreso de los Diputados pone en marcha estas comisiones una vez elegido el nuevo Gobierno con el objetivo deAsí ha ocurrido en las últimas legislaturas salvo en la llamada corta, que duró de enero a mayo de 2016. Entonces, la Mesa del Congreso, presidida por el socialista Patxi López,antes de celebrarse el primer Pleno de investidura.Pero, que no apoyaban que los miembros del Gobierno acudieran al Parlamento a dar cuentas de su gestión estando en funciones. De hecho, el Ejecutivo de Rajoy rechazó someterse en esa breve legislatura al examen de la oposición, lo que provocó que la Mesa presentase un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la actual Mesa del Congreso, que dirige la también socialista Meritxell Batet, ya ha calificado las diversas iniciativas parlamentarias presentadas por la oposición en este mes de legislatura, incluidas diversas peticiones de comparecencias de ministros, y lo ha hecho sobre la base de la sentencia dictada por el Alto Tribunal, queNo obstante, ninguna de éstas se ha podido convocar porque aún no están siquiera creadas las distintas comisiones. Pero tanto el PP como Ciudadanos y Vox creen que el Gobierno de Sánchez tiene la obligación de, sin esperar a que haya un nuevo Gobierno.Pero desde el PSOE son partidarios de. El Reglamento del Congreso fija en su artículo 46 el listado de comisiones parlamentarias, pero su redacción se modifica en cada inicio de legislatura del Congreso para adaptarse a las carteras del gabinete.Eso sí, en ese listado hay una serie de comisiones legislativas que no cambian, como la Constitucional, la de Interior o la de Defensa, y también otras que son estrictamente de la Cámara, como las del Estatuto del Diputado, el Reglamento y de Peticiones.Lo primero que deben acordar los grupos parlamentarios es el, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios (a partir del próximo 1 de julio). Este asunto se espera cerrar la última semana de junio.Y en esa negociación deberán empezar a hablar también de losa la hora de defender en el Pleno del Congreso preguntas de control e interpelaciones al Gobierno, así como las proposiciones de ley y no de ley.Eso sí, de momento no está previsto aún ningún Pleno de control al Ejecutivo, que, de convocarse, ya sería en periodo extraordinario. Vox ya registró una interpelación, dirigida a que el Gobierno protestase ante las autoridades francesas por inmiscuirse en los pactos poselectorales, peropara poner en marcha el control al Gobierno.Paralelamente, y además de la sesión de investidura, Pedro Sánchez podría solicitar comparecer para explicar lasprevisto para finales de junio o bien la oposición podría reclamar su presencia en sede parlamentaria.