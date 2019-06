Ayuso tiende la mano a Vox aunque rechaza sus propuestas de regreso al "pasado"

Publicada el 26/06/2019 a las 14:04 Actualizada el 26/06/2019 a las 14:22

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad,, ha tendido de nuevo la mano a Ciudadanos y Vox para alcanzar un acuerdo de gobernalidad, aunque ha rechazado algunas de las propuestas que ha presentado este último partido porque, a su parecer, buscan "regresar"."Tenemos afortunadamente en Madrid una sociedad muy avanzada, donde entramos todos, donde hemos vivido con respeto, en diversidad, en pluralidad. Eso tiene que seguir siendo así", ha defendido, en rueda de prensa, después de que Vox pusiese sobre la mesa un documento marco con sus exigencias para facilitarConcretamente, la conservadora ha rechazado las propuestas que no son de "", como por ejemplo aquellas relacionadas con la inmigración, así como se ha opuesto en entrar en debates de colectivos, como el LGTBI, que "están superados"."Yo quiero. Quiero ser la presidenta de todos los madrileños, los que están en estos colectivos y los que no. Lo que quiero es que todo aquello que no era un debate hace cinco años se convierta ahora en folclore para dividir", ha remarcado.