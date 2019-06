Los otros orgullos: disidencia para “recuperar” el significado de la lucha LGTBI+

Publicada el 28/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 28/06/2019 a las 09:17

Libre

La B, la T y la A también existen

Libre

"Tejido de barrio para lograr ser libres"

Empienza el orgullo de Usera!!!

Animateeeee!!!️‍️‍️‍ pic.twitter.com/aTy0naXzh6 — Usera con Orgullo (@Usera_LGTBI) 28 de junio de 2018

Otras ciudades en contra del Orgullo oficial

ORGULLO CRÍTICO de MURCIA!!

28 de junio a las 19:30h en la Pl/SANTO DOMINGO. ️‍



No desfilamos, nos manifestamos. Por todas, por nosoTrans. Por las que están y las que no. pic.twitter.com/7TAm6UXP1o — Rosa María García (@__erosgarcia) 20 de junio de 2019

El orgullo es revuelta, no una celebración. Este es el lema del Orgullo Crítico de Madrid , la plataforma LGTBI+ que no ve con buenos ojos ni las fiestas ni la manifestación oficial que recorre las calles de la capital. Consideran que los empresarios, los partidos políticos y ciertas asociaciones han convertido las demandas de este colectivo enOrgullo Crítico nació en 2006 como un bloque alternativo queDesde entonces salen a las calles cada 28 de junio y cada vez más personas de manera individual y en colectivos se han ido sumando a sus protestas. "Cada vez somos más gente porque el movimiento oficial no da cabida a la diversidad que hay dentro de nuestro colectivo y, olvidando las demás identidades y orientaciones sexuales", sostiene Suri, miembro de la asamblea de Orgullo Crítico."La gente se está dando cuenta de que existe un problema;Los empresarios han convertido nuestra lucha en un nicho de mercado abarrotado de marcas de publicidad. En el Orgullo Crítico encontramos un espacio en el que poder expresarnos sin que se nos mercantilice", asegura Suri aEste 28 de junio quizá sea el más importante para la plataforma porque se cumplen, fecha clave para el colectivo LGTBI+ al ser la primera vez que el colectivo se rebelaba públicamente contra el asedio policial e institucional en Estados Unidos. A ella acudirán un bloque bisexual, bloque asexual, bloque sordo, bloque racializado, bloque bollero y bloque trans, entre otros. Mientras tanto, la manifestación del Orgullo oficial es el próximo 6 de julio.El bloque asexual, por ejemplo, acude a la manifestación del Orgullo Crítico para reclamar que sony exigir un espacio para "ser nosotros mismos entre los compañeros de otras disidencias y entre la sociedad en general".Demandan que la A sea una letra presente entre las siglas del movimiento LGTBI+ y que precisamente. También critican que el capitalismo se haya "adueñado" del sexo y haya establecido como "norma" sentir atracción sexual, cuando no siempre tiene que ser así. Por ello insisten en que el sexo es una herramienta de control y refuerza privilegios, incluso dentro del propio colectivo.Diana, mujer trans y bisexual, acudirá desde el bloque bisexual pero quiere dejar claro que las empresas que apoyan el Orgullo oficial no deberían formar parte de este.No me siento representada en esa manifestación ni como mujer trans ni como bisexual", cuenta Diana a. Otro de los motivos por los que está en contra del Orgullo oficial es por la presencia de ciertos partidos como Ciudadanos. La formación de Albert Rivera no firmó el decálogo para acudir a la manifestación oficial precisamente porque no cumplían uno de los requisitos: no pactar con la ultraderecha. Aun así asistirán en el cuerpo de la marcha. Diana explica esta contradicción alegando que los colectivos convocantes no quieren confrontación. Ella lo tiene claro: no hay que ceder y por eso mismo irá al Orgullo Crítico.Desde el bloque bisexual reclamarán. "La letra B está ahí, pero a nosotras nos toman a broma al decir que es una fase o que si estás con un chico eres heterosexual y si estás con una chica eres lesbiana" manifiesta Diana. Además, tampoco está de acuerdo con que haya un bloque pansexual en el Orgullo Crítico porque "invisibiliza" a la bisexualidad, que en definitiva, reitera, se refieren a lo mismo: atracción sexual y/o romántica hacia personas del mismo género y hacia los demás.Sin embargo, Orgullo Crítico no es el único movimiento disidente del Orgullo oficial. Los barrios de la periferia madrileña tampoco se sienten representados y hace varios años optaron por crear su propia manifestación y fiestas. Las plataformas más importantes son Orgullo Vallekano Orgullo Usera , que luchan día a día porque las personas LGTBI+Orgullo Usera fue la primera plataforma vecinal que empezó a andar para conseguir dar visibilidad a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales en su entorno más próximo. En 2015, con la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento, Agu Sánchez, portavoz de la plataforma, se acercó a Rommy Arce, la concejala de los distritos de Usera y Arganzuela, para explicarle que necesitaban una plataforma LGTBI+ que les visibilizase y luchase por sus derechos en el barrio.También consiguieron un espacio en el Foro de Igualdad junto con el movimiento feminista del barrio. Desde ese momento van de la mano y trabajan juntos en el Foro de Igualdad LGTBI contra la violencia machista. Sin embargo, Agu duda si con la llegada del nuevo gobierno del PP al barrio ese Foro y otros logros conseguidos desaparecerán.Por el momento, siguen adelante con su propio Orgullo LGTBI+ ySu lema es 'El silencio es una forma de violencia' y las pregoneras de las fiestas y reivindicaciones son las chicas de la asociación feminista Rebeldía Usera. También protagonizarán el izado de bandera. Las actividades con motivo del Orgullo se llevarán a cabo hasta el 5 de julio, entre ellas realizarán un taller de travestuario e inmersión drag o la muestra fotográfica y audiovisual El orgullo de cumplir años: 50 años de lucha.Desde Orgullo Usera defienden las mismas reivindicaciones que el Orgullo Crítico y siempre han formado parte de su asamblea, pero este año han decidido centrar sus fuerzas en su barrio. "Tenemos que hacer de Usera una zona de confort para las personas LGTBI+,, expone Agus.El trabajo de Orgullo Usera es diario y no se limita a estas fechas. Suelen trabajar con otras asociaciones e intentan visibilizar al colectivo en las charlas a las que les invitan. Resulta curioso que quienes más interés muestran son las personas mayores, mientras que a los jóvenes les cuesta acercarse., relata Agu. Su tarea pendiente es atraer a personas LGTBI racializadas, y es que Usera se caracteriza por su multiculturalidad y, por el momento, la plataforma no lo refleja.En Orgullo Vallekano también apoyan el ideario del Orgullo Crítico, pero al contrario que Orgullo Usera sí acudirán este 28 de junio a su manifestación. "Entendemos también que el orgullo estatal está muy mercantilizado, muy sesgado, sólamente se visibiliza al hombre blanco cisgay. No digo que no haya otras identidades y orientaciones sexuales, pero no son igualitarias", argumenta Ángel Iznaola, miembro de Orgullo Vallekano., añade.'No es tiempo para pensar en unicornios' es el lema de la asociación vallecana, que celebró su manifestación el 27 de junio recorriendo Vallecas gritando a favor de la diversidad y acabaron leyendo su propio manifiesto . Orgullo Vallekano comenzó a trabajar en 2017 a partir de una asamblea y ese año tuvieron las primeras actividades enfocadas al orgullo en el barrio. "Vimos qué necesidades tendría el barrio con respecto al colectivo LGTBI+ y, expone Ángel.También garantiza que las necesidades del colectivo LGTBI+ en Vallecas son idénticas a las que presenta el resto de los vecinos.. Otro de los problemas que menciona es la gentrificación: "La gente sale del centro porque se está poniendo muy caro y como consecuencia los precios de los pisos en Vallecas, y en los barrios de la periferia, se disparan por su proximidad al centro".Al igual que el portavoz de Orgullo Usera, Ángel aclara que Vallecas es un barrio en el que el colectivo LGTBI+ es bastante libre, aunque tambiénsostiene queEntre las actividades con motivo del mes del Orgullo, la asociación ha realizado, una exposición fotográfica sobre las personas trans y este sábado 29 de junio realizarán su pregón de la mano deanalista televisivo y activista gay. El Orgullo Vallekano terminará el próximo 5 de julio con una manifestación en Villa de Vallecas.No sólo Madrid acoge manifestaciones alternativas a las oficiales.también tiene su orgullo crítico (28 de junio a las 19:30h en la Plaza/Santo Domingo) y se manifiestan bajo el lema Por un Orgullo LGTBI de clase y combativo;(29 de junio a las 20 horas desde la Plaza Nueva);(28 de junio a las 20 horas en la Diputación);(28 de junio a las 20 horas en la Plaza del Cid), en donde exigen un "orgullo combativo, crítico y de lucha contra nuestra opresión y no un producto festivo como pretende vendernos el capitalismo, a través del Estado, los partidos y las grandes empresas".También tienen su propio Orgullo Crítico(28 de junio a las 20 horas en la Plaza del Cid) y(28 de junio a las 19 horas desde la Calle Sapadors 48). En se celebró el pasado 1 de junio y eneste 27 de junio.