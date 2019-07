Ábalos advierte a Iglesias de que "no contemplan" dos momentos de investidura, solo uno

Publicada el 03/07/2019 a las 13:07 Actualizada el 03/07/2019 a las 13:18

El ministro de Fomento en Funciones y secretario de Organización del PSOE,, ha advertido hoy a Pablo Iglesias que el PSOE no contempla dos momentos de investidura, que es lo que entiende que está planteando con su propuesta de hoy, sino que solo se proponen que haya uno. Además, ha aclarado que Pedro Sánchez está planteando las negociaciones no sólo para lograr la investidura, sino para que haya un gobierno estable que dure los cuatro años de legislatura.Así lo ha afirmado a los periodistas tras acudir a la inauguración del foro de debate Energyear Mediterránea 2019, donde ha respondido al planteamiento del líder 'morado' que ha propuesto a Pedro Sánchez que someta a votación una investidura con gobierno de coalición con Podemos. Iglesias afirma que si no sale adelante esta fórmula, entonces se replanteará su empeño deEl titular de Fomento en funciones cree que la oferta del líder morado "matiza o viene a explicar lo que ha venido planteando". "No creo que plantee ninguna cuestión más allá deque nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura", ha recalcado.Ha argumentado, en este sentido que, aunque algunas fuerzas políticas se puedan plantear este "entretenimiento", a la sociedad y a los electores les urge que haya un gobierno y esperan una "consecuencia inmediata" de su elección. Sobre todo, ha precisado, cuando las cosas "quedaron claras" ya que el PSOE ha sido el partido más votado y con una gran diferencia sobre el que quedó en segunda posición.En cuanto al programa, Ábalos ha explicado que el que presente el presidente en las Cortes tiene que estar fundamentado en la oferta que hizo el PSOE en las elecciones, aunque ha admitido que al no tener mayoría absoluta para aplicar su programa en exclusiva, el PSOE tiene que contar con el resto de partidos. Sin embargo, se ha quejado de que algunos estén eny de que haya incluso "quien no quiere ni hablar".En cuanto a las negociaciones emprendidas para lograr la investidura, que tendrán su continuación la semana próxima con una nueva ronda de Pedro Sánchez con los partidos mayoritarios, el secretario de Organización del PSOE ha explicado que están enfocando el Gobierno "no solo desde la factibilidad de la investidura" sino también de que tenga un "Por lo tanto, y tras dejar claro que la composición del Gobierno es una función que corresponde al presidente, ha insistido en que las negociaciones que está desarrollando Pedro Sánchez y los planteamientos que hace no están pensando únicamente en la investidura sino en un gobierno quey afronte todas las reformas. Algunas de éstas, ha señalado, son sectoriales y otras tienen que ver con la institucionalidad del país.Al ser preguntado sobre si es optimista en cuanto a la posibilidad de que se pueda lograr la investidura el próximo 23 de julio, Ábalos ha asegurado que si hay algo que tiene este Gobierno es "optimismo", sobre todo después de haber desarrollado la acción política con 84 diputados, a pesar de que hubo fuerzas políticas que pensaron queEn este sentido ha recordado que todas las medidas propuestas fueron convalidadas en el Parlamento y ha comparado esta situación con la del Gobierno de Mariano Rajoy, del que ha dicho que a pesar de tener 137 escaños y el apoyo de Ciudadanos no tenía capacidad para plantear un Real Decreto porquecon la mayoría necesaria para sacarlo adelante.Para el dirigente socialista, la diferencia está en que el PSOE realiza un planteamiento de "" con el que pueden conseguir más apoyos que los que tenían más diputados y "solo tratan de imponer su programa".