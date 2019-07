Europa Laica exige al Gobierno que "denuncie y derogue" los Acuerdos con la Santa Sede tras las palabras de Renzo Fratini

Publicada el 03/07/2019 a las 17:06 Actualizada el 03/07/2019 a las 17:34

La asociación Europa Laica exige al Gobierno que proceda a lade los Acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, tras las declaraciones del nunciosobre la exhumación de Franco, y que no se quede "solo" en una "queja diplomática", según informa Europa Press."La actuación del Gobierno ante esta inaceptable intromisión no puede quedar en solo formalizar una queja diplomática ante el Vaticano, actuación de mínimo decoro democrático completamente justificado, ni tampoco en sacar de la chistera, como si de una especie de 'amenaza' con la boca pequeña se tratara, la necesaria revisión de algunos de los múltiples privilegios que el Estado sigue otorgando a la Iglesia católica", subraya la asociación en un comunicado.Además, Europa Laica precisa que "sería ya de, que aceptada o no tal queja", el Gobierno "retirara de la agenda política tal necesidad de revisión". "Porque esaya la conocemos de sus anteriores incumplimientos de tipo partidario, electoral y en sede parlamentaria", agrega.Para la asociación, estos Acuerdos son "la verdadera injerencia vaticana, que permite seguir manteniendo uncon cantidad de privilegios a favor de la Iglesia católica en la financiación del clero con el erario público, con exenciones fiscales de todo tipo o el adoctrinamiento religioso en las escuelas".Tras las declaraciones del ya exnuncio del Papa en España, Renzo Fratini, que este martes 2 de julio, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo anunció que este jueves presentarán una. Fratini afirmó que con el proyecto de exhumación"Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor. La mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", señaló Renzo Fratini en una entrevista concedida a Europa Press.