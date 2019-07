IU denuncia el "secreto" sobre la compra de un vehículo blindado para Felipe VI por 454.000 euros al margen del presupuesto de la Casa Real

Publicada el 05/07/2019 a las 17:07 Actualizada el 05/07/2019 a las 17:51

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón , ha censurado este viernes el "secreto" con el que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha decidido adquirir uny ha pedido cuentas al Ejecutivo en el Congreso sobre esta cuestión, informa Europa Press.Garzón ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno para que detalle todos los datos que rodean esta compra, a cargo del Ministerio de Hacienda, de uny, en concreto, para que explique por qué se ha hecho "por la vía del procedimiento negociado sin publicidad".El diputado de IU ha censurado que no se conozcan los argumentos que han llevado al Gobierno a recurrir a un artículo de la"que habilita para el procedimiento negociado sin publicidad cuando el contrato es declarado secreto o reservado o lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad el Estado".A juicio de Garzón, si la adquisición de un coche de tal precio "ya es noticiable de por sí", lo es más cuando dicho vehículo, propiedad del Parque Móvil del Estado, "quedará de uso exclusivo de la Casa Real".Además, el parlamentario de Unidas Podemos quiere saber si la, y conocer cuántos vehículos de similares características que tiene el Parque Móvil del Estado y cuántos de ellos están para uso y a disposición de la Casa Real.En este sentido, Garzón cuestiona que el Ejecutivo haya decidido comprar dicho vehículo al margen de los cerca de, y le pregunta si cree que es un presupuesto "insuficiente" y, por eso, tiene que acudir el Estado "en su ayuda" con la compra de tal vehículo."Al parecer, el vehículo blindado adquirido está a prueba de disparos y explosiones, y con su incorporación al Parque Móvil del Estado se va a convertir en uno de sus vehículos insignia ¿Ha valorado el Gobierno bautizarlo como el mataelefantes para ensalzar su robustez?", cuestiona Garzón.Éstas no son las únicas preguntas que se han registrado en torno a la compra de dicho vehículo. Este jueves,presentó las suyas pidiendo explicaciones al Ministerio de Hacienda por dicha adquisición y planteando al Gobierno por qué este gasto no se carga al presupuesto de la Casa del Rey.