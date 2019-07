Calvo niega que Sánchez ofreciera nunca ministerios a Iglesias mientras Montero acusa al PSOE de recurrir a "amenazas"

Publicada el 09/07/2019 a las 10:48 Actualizada el 09/07/2019 a las 10:49

Recuerda el rechazo de Podemos a Sánchez en 2016

Pide reformar el art. 99

Navarra: el PSOE hace lo mismo en todos sitios

El PSOE pretende "acudir a una investidura sin negociar nada con nadie"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno,en su primera reunión, después de que el líder del partido moradono lo desmintiera en una entrevista y le ha pedido que afronte la investidura con "madurez, responsabilidad y sentido común".En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha dicho quepara Cataluña, pero ha insistido en que PSOE y Podemos "vienen de trayectorias muy distintas". Así, ha recordado que en el asunto de los diputados imputados que finalmente fueron suspendidos por el Congreso, el partido morado y los socialistas tuvieron posiciones "" que se produjo en la Mesa de la Cámara Baja.Por ello, ha defendido que el documento aprobado por la Ejecutiva socialista para afrontar las negociaciones con Podemos se trata de "un paso más" para acercarse a la "convergencia" con el partido de Iglesias. A su juicio, hay que ir hablando de puntos comunes e ir avanzando en las negociaciones para la investidura.Calvo ha evitado hablar de cargos, asegurando que Sánchez "no ha ofrecido ministerios nunca". "El presidente ha estado en una posición necesaria: hablemos de contenido", ha subrayado. "Si lo hubiera hecho, Iglesias lo habría dicho", ha contestado sobre esta posibilidad, que sugirió el secretario general de Podemos.Este lunes en una entrevista, el líder morado no quiso confirmar ni desmentir lastras las elecciones generales.A su juicio, el caso no se trata de un "conflicto de nombres" sobre la entrada en el Ejecutivo de Pablo Iglesias. Y ha vuelto a desestimar la opción de una coalición que exige Podemos, recalcando que tanto en el contexto europeo como en los ayuntamientos existen ejemplos de gobiernos de ese tipo como de otros"Hay ejemplo para todo. Todo nos podría dar la razón. Eso no sirve de mucho", ha insistido sobre los distintos tipos de gobierno, poniendo en valor que el texto del PSOE se acerca a Podemos y se parece a los acuerdos alcanzados durante el último año.Así, ha pedido avanzar hacia otra cultura política, recordando que se vive una situación de bloqueo y trayendo a colación que en 2016 Pedro Sánchez desatascó la situación presentándose a una investidura y que entonces Podemos votó en contra.Por otro lado, preguntada por un escenario de repetición electoral si no prospera la investidura, Calvo ha evitado valorarlo aunque ha mencionado que toca"No establece ni plazos, habrá que tener plazos para poner en marcha el mecanismo", ha recalcado.Así, Calvo ha reclamado una reforma que permita que los ciudadanos tengan "" de que lo que votan "luego conforma su Gobierno". "Y que no hay que inquietarse con la repetición de elecciones", ha dicho.Con respecto a la investidura de Navarra, donde, en un Ejecutivo que necesita el apoyo o lapara salir adelante, Calvo ha defendido que la línea en la que trabaja el PSN es la misma que en el resto de España."El acuerdo que vamos a hacer en Navarra es con partidos con los que hemos trabajado ya en otros ayuntamientos", ha alegado, indicando que en las abstenciones que se puedan producir, el PSOE "ni entra, ni sale"."En Navarra, como en el resto de España, estamos en los márgenes de los principios sobre los que hemos trabajado. No es Navarra nada distinto", ha sostenido la vicepresidenta.La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso,, ha criticado este martes que el PSOE pretende "e intentando que la presión y las amenazas hagan que Pedro Sánchez termine siendo presidente".Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa antes de participar en la conferencia Republicanismo y feminismo en el curso Bases para un nuevo republicanismo, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial."Esperamos que el PSOE reflexione y entienda que no tieney por tanto no puede acudir a una investidura sin negociar nada con nadie e intentando que la presión y las amenazas hagan que Pedro Sánchez termine siendo presidente y un Gobierno monocolor acaparando todos los sillones", ha dicho Montero.