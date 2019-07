Los medios de comunicación y periodistas implicados en el 'caso Móviles' piden 42 años de inhabilitación para el juez Florit

Publicada el 10/07/2019 a las 16:57 Actualizada el 10/07/2019 a las 18:11

Piden llamar al fiscal jefe Luzón como testigo

Rastreo de llamadas y posicionamientos de teléfonos

Incautación de móviles y ordenadores

Autos "manifiestamente injustos"

Recurso de amparo al constitucional

La representación de Europa Press EFE y los periodistaspiden condenar al jueza penas que sumanpor prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.La acusación particular en el llamado, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de móviles de los redactores que cubrían el, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la apertura de juicio oral contra el magistrado.En el escrito de acusación, también se pidenque suman 58.400 euros y se reclama unade 30.000 euros para el periodista de Diario de Mallorca por, de los que subsidiariamente puede responder el Estado. Por ello, se solicita dar traslado a la Abogacía del Estado para que pueda personarse en la causa y ejercitar su derecho de defensa.Como testigos, la acusación particular plantea llamar como testigo al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,También proponen citar a los responsables de los tres medios de comunicación, a los dos periodistas querellados, al fiscal Anticorrupción,-que avaló las órdenes dictadas por Florit- y al inspector jefe de laque propuso todas las medidas y que practicó la incautación.En su relato de hechos, los medios de comunicación querellantes reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el caso Cursach, una macrocausa de corrupción.En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcabanIgualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizabade las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenabade los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizabaEl mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron elde la periodista, con su tarjeta SIM y SD,y diversa, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía tambiéndel periodista de Diario de Mallorca.Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el-derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de, por el que solicitan seis años de inhabilitación.Por otra parte, Diario de Mallorca ha presentado este miércoles un escrito ante elcon el que le pide anular el auto de incautación de los móviles por vulnerar el derecho al secreto profesional del periodista, y los autos por los que se inadmitían los recursos contra la citada resolución.Europa Press también ha presentado recursos de amparo ante el TC, contra el mismo auto y contra otro en el que se ordenaban rastrear las llamadas de su periodista, pero en dichos recursos no se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el fondo de las medidas acordadas por el juez Florit, sino que se permita a los afectados recurrirlas.Los distintos recursos que los medios de comunicación afectados presentaron contra las decisiones del juezporque los periodistas no tenían la condición de investigados en el procedimiento instruido por Florit, y por tanto, no son parte formal. Por ello, los periodistas consideran que se ha visto vulnerado su derecho a la