Publicada el 11/07/2019 a las 10:33 Actualizada el 11/07/2019 a las 12:12

, el hombre tetrapléjico francés en estado vegetativo desde hace once años,como recoge Europa Press, nueve días después de que el Tribunal de Casación, la más alta autoridad judicial francesa, decidiera, según informan medios franceses.Fue el pasado 2 de julio cuando los médicos retiraban el soporte vital,y la decisión judicial del Tribunal de Casación. Un fallo que revocaba así la sentencia del Tribunal de Apelaciones de París, que se pronunció en mayo contra la desconexión de la máquina que mantiene con vida a Lambert, quien se ha convertido enen el país europeo., buscando la presión diplomática para mantener a su hijo en el soporte de vida, en contra de los deseos de otros miembros de la familia que consideraban más humano terminar su tratamiento.Lambert, un enfermero de 42 años, sufrió. No dejó por escrito undonde se especificaran sus deseos, lo que ha enfrentado a su familia sobre la pertinencia o no de mantenerlo con vida.Su mujer e hijos estaban de acuerdo con la decisión del equipo médico de desconectarle, mientras quepara impedir que se detengan los cuidados que lo mantenían con vida.En un mensaje público en mayo, los padres se dirigieron al presidente,, pidiéndole que impidiera que los médicos dejaran morir a su hijo retirándole los alimentos y la sedación., si bien una legislación aprobada en 2016 permite a los médicos poner a los pacientes en estado terminal en un estado de sedación profunda y continuada hasta su muerte.