Nuevo crimen machista: asesinada una mujer por su marido en Elche

Publicada el 13/07/2019 a las 12:08 Actualizada el 13/07/2019 a las 14:03

Elche decreta dos días de luto

Insoportable.

Nuestra sociedad no puede tolerar esta #ViolenciaMachista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. NO. No pararemos. #NiUnaMenos.

Mi cariño y abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada Elche por su pareja. pic.twitter.com/JU6XfCa4Rf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de julio de 2019

Agentes de la(Alicante) a uncomo presunto autor del, que ha fallecido. Los hechos se han producido en el garaje de un edificio de la calle Felipe Moya de la ciudad sobre las 07.30 horas de este sábado. Elante los agentes que su autoría.Los hechos han ocurrido alrededor de las, cuando al parecer la víctima había acudido al garaje para recoger sus pertenencias después de anunciarle a su marido que, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.Unay, a la llegada de la Policía, el hombre ha confesado que había matado a su mujer, según han relatado fuentes policiales, que han indicado que se ha localizado el cuchillo con el que supuestamente ha apuñalado a su mujer.Elha precisado que el aviso ha entrado a las 07.31 horas por agresión y que hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad SAMU que le ha realizado una reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) a la mujer de 47 años. Sin embargo,Por el momentoEl Ayuntamiento de Elche ha decretado dos días de luto oficial por este nuevo caso de violencia machista. El consistorio ha guardado además, en repulsa de la "cruel manifestación de violencia de género" ocurrida en el municipio, ha informado. Asimismo, las banderas de la casa consistorial ondean a media asta.Por su parte, elmantendrá este domingo tres minutos de silencio en repulsa ante el nuevo caso de violencia machista. En palabras de la vicepresidenta y portavoz,, el gobierno valenciano quiere mostrarse "completamente enfrentado a los agresores": "su actitud no tiene lugar en nuestro modelo de convivencia".También el president de la Generalitat,, ha calificado de "repulsivo, indignante y terrible" el caso y ha declarado: "en estas ocasiones, las palabras me parecen incapaces de describir todo lo que representa la repugnancia de estos hechos". "El terrorismo machista es una realidad y que está ahí y tiene unas causas, tenemos que combatirlo todos y todas desde el Pacte contra la violència de génere que ha impulsado la vicepresidenta y que es fundamental que se vaya desarrollando. Es un combate que comienza por todos y todas, y tenemos que aislar definitivamente las causas que originan esta situación de terrorismo machista", ha agregado.El presidente del Gobierno,, ha calificado de "insoportable" el nuevo caso de violencia machista. "Nuestra sociedad no puede tolerar esta #ViolenciaMachista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. NO. No pararemos", ha publicado el presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter. En su publicación, que acompañaba con la etiqueta '#NiUnaMenos', Sánchez también ha transmitido su "cariño y abrazo" a la familia y amistades de la mujer asesinada.