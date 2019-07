Renfe cancela 320 trenes este lunes ante la huelga convocada por CCOO

Publicada el 15/07/2019 a las 09:27 Actualizada el 15/07/2019 a las 09:53

Día de "excepcional movimiento de viajeros"

Motivos del paro

, 107 de ellos de AVE y Larga Distancia, ante la(CCOO) para esta jornada, que coincide con la segunda fase de la operación salida de las vacaciones de verano. Así se desprende de los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento ante el paro, de 23 horas de duración.Los servicios esenciales garantizan la circulación de, el 72% de los 387 inicialmente programados, lo que supone cancelar 107.En el caso de los trenes de Media Distancia (regionales), losincluyen 390 circulaciones, el 65% de los 603 previstos, lo que implica cancelar los 213 restantes.En cuanto a los, se establece la circulación delen las horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Respecto a los trenes de mercancías, circularán el 25% de los programados.En su resolución, Fomento atribuye estos porcentajes de servicios mínimos a que la huelga coincide en"Coincide la movilidad propia de un lunes laborable con el final e inicio de quincena vacacional, afectando tanto a los servicios de cercanías, como a los de Media Distancia y Largo Recorrido", argumenta el Ministerio. Renfe ofrece a los viajeros de los trenes que no estén garantizados por los servicios mínimospara otro tren del mismo lunes, siempre que sea posible, o bien anularlo o cambiarlo de fecha.CCOO ha convocado esta jornada de huelga al considerar que la empresa ha "incumplido" lo pactado respecto a las tres principales materias del nuevo convenio, esto es,, y estimar "agotada" la vía de la negociación.El sindicato denuncia que, dado que los nuevos trabajadores que se incorporan reemplazan a los que se acogen al plan de bajas incentivadas.La formación sindical también protesta porque la operadora decida "de forma unilateral" la forma de computar laAdemás, señala que "no se incluye en la masa salarial y, por tanto, no se consolida, el incremento salarial de 0,5% vinculado a productividad de los años 2017 y 2018".El sindicato CCOO es, junto a, el segundo en representación en el comité de empresa de Renfe, dado que tienen tres representantes cada uno, por detrás del de maquinistas Semaf, con cuatro vocales.