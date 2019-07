Artistas e intelectuales de izquierda firman un manifiesto por un Gobierno de progreso

Publicada el 18/07/2019 a las 18:57 Actualizada el 18/07/2019 a las 19:42

Llaman a un "Gobierno de progreso" y advierten: el tiempo apremia y la paciencia se agota. Son decenas de artistas e intelectuales de izquierdas, que han rubricado un manifiesto dirigido a las fuerzas progresistas, PSOE y Unidas Podemos, envueltas en negociaciones para consensuar el nuevo Gobierno. "La ciudadanía se movilizó de forma masiva para mandar un mensaje claro:", recuerdan los firmantes. Sin embargo, lamentan, el "entusiasmo generado tras las elecciones se está disipando ante la dificultad" de las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para "ponerse de acuerdo en la negociación".Entretanto, recuerdan, los problemas "de millones de personas no se detienen". Y es que la realidad fuera de los despachos sigue azotando a las víctimas de "los desahucios que no cesan", de la "precariedad laboral, el precio del alquiler, la pobreza infantil o la ley mordaza", que impone fuertes "". Tampoco se detienen, a la espera de resultados, la violencia de género, la crisis social y ecológica o la "creciente desigualdad entre quienes más tienen y quienes tienen menos". La ciudadanía, relatan los autores del manifiesto, clama por los "derechos LGTBI, por la cultura, la sanidad y la educación" y continúa su preocupación por "las crisis territoriales".Entienden, por tanto, "urgente ponerse a trabajar ya por el país y sus gentes". Observan con preocupación las dificultades para dar curso a lo que consideran un "" relativo a la constitución de acuerdos entre progresistas. Paralelamente, "la amenaza de una repetición electoral pone en evidencia el limitado avance de las negociaciones". Un extremo que los firmantes rechazan de plano. "No hay ningún argumento razonable que valide la renuncia a gestionar el resultado de unas elecciones que han abierto la posibilidad a un Gobierno que amplíe derechos construyendo nuevos horizontes de igualdad y justicia social", dicen, para finalmente instar a las "dos grandes organizaciones progresistas" a que inicien "de una vez por todas, con seriedad, generosidad y altura de miras, desde el reconocimiento y respeto mutuos, la negociación de este Gobierno".Entre los nombres que suscriben el texto se encuentrancomoIsaac Rosa, Marta Sanz,–director editorial de, Ana Pardo de Vera, Bob Pop, Rosa María Artal o Javier Gallego Crudo. También actores y cineastas de la talla de, Antonio de la Torre,, Alberto San Juan, Montxo Armendáriz, Tristán Ulloa, Icíar Bollaín, Aitana Sánchez Gijón,o Juan Diego Botto. Igualmente estampan su firma en el manifiesto los músicos. Además, se adhieren al manifiesto estudiantes, activistas, jubilados o profesores, entre otros.Puedes consultar en este enlace el texto íntegro del manifiesto y la lista completa de firmantes.